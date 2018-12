Momentos de vida

La ficha 'Marvel Saga. El asombroso Spiderman, 31: A lo grande'. Dan Slott y otros. Panini. 272 páginas. 24 euros.

Magistral y frustrante a partes iguales, la larga temporada de J. M. Straczynski en The Amazing Spider-Man condujo a un cambio radical en el statu quo del personaje, cuando Mefisto disolvió mágicamente el matrimonio de Peter y Mary Jane. Desde el punto de vista editorial, las desventuras de Spiderman pasaron a estar dirigidas por un grupo de guionistas que trabajaron coordinados, con un ritmo de publicación semanal, hasta que, en 2011, la fórmula se mostró agotada. Fue entonces cuando el editor Stephen Wacker propuso que la periodicidad de The Amazing pasase a quincenal y, más importante aún, que un solo escritor tomase las riendas de la serie. El elegido fue Dan Slott, quien asumió con entusiasmo la tarea, y así dio inicio la última temporada significativa en la historia del superhéroe. Para señalar este nuevo hito, se eligió el lema "A lo grande" ("Big Time" en el original) y se contó primeramente con el dibujante mexicano Humberto Ramos, al que pronto se sumaron otros como el español Marcos Martín o el italiano Stephano Caselli. Esta estupenda etapa, que conduce hasta el momento actual, comienza su andadura en el tomo 31 de la colección Marvel Saga de Panini, titulado, claro está, A lo grande. Se reúnen aquí los números 640 a 654 (2011) de The Amazing Spider-Man, con el 654.1 y páginas del Venom Super Special 1. Es una oportunidad de oro para adentrarse en un periodo entretenidísimo, fiel a la filosofía original del personaje.

Pero si hablamos de fidelidad al espíritu tradicional, no cabe duda que la serie que mejor ha sabido actualizarlo es Ultimate Spider-man, esa maravilla puesta en marcha en 2000 por Brian Michael Bendis y Mark Bagley. Panini ha publicado el "Spiderman definitivo" en distintos formatos, y ahora lo viene haciendo en formato integral, esto es, en gruesos tomos de los que ya han visto la luz dos. El segundo de ellos se titula Legado y contiene los números 14 a 27 (2001-02), rematados con una galería de lápices y bocetos de Bagley. Villanos de la talla del Doctor Octopus, Kraven el Cazador y el mismísimo Duende Verde presentan sus respetos en estos episodios, aunque, si hay un debut capaz de emocionar a los lectores, ese es el de Gwen Stacy, que se suma al remozado elenco de Spiderman con una función muy diferente de la original. Acción y drama adolescente componen este tebeo, adictivo como pocos.Yendo más atrás, la colección Marvel Gold viene ofreciendo The Amazing Spider-Man desde su inicio, y acaba de salir el noveno volumen, con los números 182 a 202 (1978-80), junto con el Annual 13 (1979) y el primer anual de Peter Parker, The Spectacular Spider-Man (1979). La mayoría están escritos por Marv Wolfman, que sucedió a Len Wein en las tareas literarias, y el apartado gráfico recae sobre todo en Keith Pollard, aunque hay espacio para las últimas páginas del gran Ross Andru y aportaciones puntuales de artistas como John Byrne, Jim Starlin o Sal Buscema. Entre los extras, la reproducción completa del calendario Marvel de 1978, dedicado por completo al arácnido.