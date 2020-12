'Noir' de calidad

La ficha 'Evaristo'. Carlos Sampayo, Francisco Solano López. Norma Editorial. 232 páginas. 29,50 euros.

Ya que hablamos de géneros, les voy a recomendar un par de novedades de otro que ha dado (y sigue dando) grandes títulos, a un lado y otro del Atlántico: el género negro. Estos días, Norma acaba de reeditar Evaristo, de Carlos Sampayo y Francisco Solano López, dos luminarias del cómic argentino. Dice la publicidad de la editorial que el tebeo en cuestión "es una joya del género policial, a la altura del Nestor Burma de Tardi o The Spirit de Will Eisner", y no estoy yo por llevarle la contraria. Desde luego, Evaristo tiene mimbres para figurar en cualquier lista con los mejores. A Sampayo lo hemos disfrutado de lo lindo, por ejemplo, en la extraordinaria y extenuante Alack Sinner (solo por esto ya merece figurar en los libros de historia), y Solano López es un clásico entre los clásicos de la historieta del país sudamericano, dibujante nada menos que de El Eternauta, esa cumbre de la ciencia ficción en viñetas.

Con semejantes credenciales, ya se pueden imaginar que Evaristo no es moco de pavo. Se nos confronta aquí con la negrura de la sociedad argentina anterior a la dictadura de Videla, retratada con pulso y sabor propio. Es éste un thriller porteño de asesinatos y crímenes políticos protagonizado por el expeditivo Evaristo Meneses, "el Eliot Ness argentino", un tebeo que no da tregua a los lectores y que bien merecía una edición como esta de Norma, a todas luces definitiva.

También acaba de ver la luz un integral que compila la serie Érase una vez en Francia, de Fabien Nury y Sylvain Vallée. Esta saga mezcla el género negro y el histórico y retrata las andanzas del judío colaboracionista Jospeh Joanovici en la Francia de la ocupación nazi. Joanovici se convirtió en el hombre más rico del país, aunque el personaje es un verdadero poliedro, y nada acaba siendo lo que parece en este éxito de crítica y público publicado originalmente entre 2007 y 2012. Un relato de ambigüedades morales en uno de los periodos más terribles de la historia, que aquí se acompaña de un extenso apartado documental.