Ordenando las crónicas

La ficha 'Conan. Biografía de una leyenda'. Francisco Calderón. Dolmen Editorial. 328 páginas. 19,95 euros.

Con el regreso de Conan a Marvel, se ha multiplicado la presencia del bárbaro en librerías. A las varias series y miniseries ambientadas en la era Hiboria, se suman una línea de aventuras junto a los Vengadores, eventos superheroicos centrados en su imaginería y hasta versiones futuristas del cimerio. El balance artístico general, para qué negarlo, está siendo pobre, y da la sensación de que, más allá de la voluntad de inundar el mercado para insuflar popularidad a la franquicia, la editorial neoyorkina no sabe realmente qué hacer con Conan. Caso aparte son las magníficas reediciones del material clásico que Marvel ha venido ofreciendo sin descanso (en España, las edita Panini). Estos tebeos se han publicado ya mil veces y en toda clase de formatos, pero nunca de esta forma tan respetuosa con el material original. Aquel Conan de Marvel (el de los años setenta, ochenta y noventa, muy especialmente el de la primera de estas tres décadas) es uno de los mejores tebeos producidos por Marvel a lo largo de su historia y goza de un cariño incondicional por parte de los aficionados.

Como todo iniciado sabe, una de las características de los relatos del antihéroe creado por Robert E. Howard en las páginas de la revista literaria Weird Tales es la falta de linealidad en el progreso de sus aventuras. Howard dejó pistas de la biografía del bárbaro, desde su juventud en Cimeria hasta su senectud en Aquilonia, pero fue narrándola en desorden, saltando de una época a otra de su vida, como lo haría un viejo guerrero que comparte las anécdotas de su vida. El guionista Roy Thomas, primer encargado de la adaptación al cómic del bárbaro, rompió en parte esa regla en la cabecera Conan the Barbarian, que es donde comenzaron las andanzas del personaje en Marvel: tomando como base algunas cronologías esbozadas por aficionados a la obra de Howard, Thomas se propuso contar en orden la historia de Conan desde su juventud. Esta estrategia cambió con la publicación de la revista The Savage Sword of Conan, en la que, para deleite de los lectores, las aventuras llegaban en cualquier orden cronológico, lo que respetaba el espíritu original y aportó un mayor atractivo y sorpresa a la serie.

La voluntad cronológica inicial de Thomas es solo uno de los muchos casos que ha habido de fans que tratan de ordenar las crónicas del personaje. Un ejemplo patrio es el de Francisco Calderón, encargado por un tiempo de la edición de los tebeos de Conan en España, quien documentó una propuesta para poner en orden, en este caso, todas las historietas clásicas del cimerio publicadas por Marvel. Lo hizo en el libro Biografía de una leyenda, publicado por Dolmen en su colección Pretextos, que ahora regresa en una nueva y rotunda edición revisada, con hechura de lujo. El libro está escrito con el ardor de un auténtico creyente y es de lo más entretenido. Contiene resúmenes argumentales detallados, está profusamente ilustrado y se completa con un buen montón de apéndices y tablas que, por sí solos, sirven al interesado en Conan.