Sentidos que matan

Hay una pesadilla que persigue a Hannah desde que aquel quinteto de desconocidos llegó a su pueblo y, casi sin mediar palabra, masacraron a rodos sus habitantes, incluida su hija, la pequeña Erica. Se marcharon dejando un infierno de desesperación a sus espaldas.

Ficha Basilisk Guion: Cullen Bunn Dibujo: Jonas Scharf Color: Alex Guimarâes Tapa dura Color 120 págs. 16,95 euros Planeta Cómic

Es por ello que, aunque le cueste la vida, ha dedicado lo que le reste de existencia a buscar, perseguir, a los desalmados asesinos, personas que comprobará no son como los demás…

Y justamente en un bar de carretera cualquiera, una mujer que viste de manera extraña, ocultando parte de su rostro, llega y consume una comida. Alguien la mira atentamente, sabiendo que su primera presa está a punto de caer.

Esta mujer posee una facultad muy peligrosa, al igual que las de sus compañeros. Una vez levanta el pañuelo que oculta sus ojos, su mirada se convierte, como la del mitológico basilisco, en lo último que verás.

Pero ella lleva tiempo separada de su grupo, ha huido, evitando matar. Eso a Hannah le da igual, ya que va a usarla como medio, cebo, para atraer al resto que, escoltados por un grupo de peligrosos “fieles”, a los que encabeza Barret, se les van acercando peligrosamente.

Y así se iniciará la letal cacería. Por una parte, Hannah y Regan. Y, en el otro lado, la infantil Cara; el violento Jimmy Boy; Manny, el más tranquilo del grupo y Vanessa, que los lidera y es la más sanguinaria de todos, como podremos comprobar una vez que surge su letal poder.

Utilizando sus facultades, que tiene relación con los cinco sentidos, se inicia un sendero donde la violencia, la sangre y el horror serán los principales protagonistas.

¿Habrá un descanso final para Hannah, que obtendrá su deseada venganza? ¿Quiénes son estas cinco personas, y cómo adquirieron esos peligrosos 'poderes'?

Cullen Bunn, prolífico guionista que ha dejado su indeleble y personal firma en las principales editoriales norteamericanas, y al que ya conocemos muy bien en nuestro país, se caracteriza por regalarnos unas historias que van desde lo fantástico hasta el terror más descarnado. En Basilisk regresa con un 'road comic' en el que el peso del pasado tiene mucha importancia (atención a los flashbacks que encabezan cada capítulo), y demuestra que bajo la piel de algunos monstruos se esconde un corazón muy humano.

A destacar en este cómic el aparatado gráfico, donde el dibujante alemán Jonas Scharf (Avengers of the Wasteland, Bone Parish, Power Rangers, The Witcher, House of waxwork…) realiza un extraordinario trabajo, tanto en los pasajes de flashbacks (donde la aportación del colorista Alex Guimarâes es crucial) como en las páginas que retratan el presente de esta historia repleta de misterio, y que no ha hecho más que comenzar.