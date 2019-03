Tiempo y marea

La ficha 'Aquaman de Peter David, Vol. 1'. Peter David y otros. ECC. 544 páginas. 44,50 euros.

Hace un año, ECC recuperó la estupenda miniserie Las crónicas de Atlantis, del célebre guionista Peter David y el dibujante español Esteban Maroto, en la que se trazaba la larga genealogía de Aquaman y los suyos, y ahora le toca el turno al no menos estupendo trabajo del mismo escritor con el rey de los siete mares. Serán tres volúmenes, en un formato más pequeño de lo habitual, comenzando con este que contiene la miniserie Aquaman: Time and Tide (1993-1994), a modo de prólogo, y los números 0 a 16 de Aquaman (1994-1996). Acompañado de un grupo heterogéneo de escritores, David dejó su impronta con una serie de historietas inolvidables que se suman con orgullo a las clásicas de Ramona Fradon, Nick Cardy y Jim Aparo, es decir, al selecto puñado de los mejores tebeos de un personaje al que, por desgracia, la historia no siempre ha tratado como se merece.