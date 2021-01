Tormenta sobre España

La ficha 'El cómic sobre la guerra civil'. M. Matly.Cátedra. 408 págs. 35 euros.

Publicado en 2018 por Ediciones Cátedra, El cómic sobre la guerra civil es uno de los estudios sobre historieta más interesantes que he tenido la suerte de leer (y ya les aviso de que he leído muchos). Está escrito por Michel Matly, un investigador francés asociado al laboratorio CELIS de la Universidad Blaise Pascal de Clermont-Ferrand, doctor en Estudios Hispánicos (con una tesis que versa, precisamente, sobre el cómic y la guerra civil española), autor de numerosos artículos y de un par de libros teóricos, este del que ahora les hablo y La función del cómic (publicado en 2020 por la Asociación Cultural Tebeosfera, de cuya encomiable página web he sacado los anteriores datos).

El volumen de Cátedra se suma otros gruesos tomos de la colección dedicados al noveno arte: El discurso del cómic, Diccionario de onomatopeyas del cómic, Enciclopedia erótica, El universo fantástico del cómic (tetralogía firmada por Luis Gasca y Román Gubern), La pintura en el cómic (de Gasca y Asier Mensuro) y Cómic, arquitectura narrativa (de Enrique Bordes), un conjunto que ha ido ganando densidad y contenido, manteniendo el atractivo visual, gracias a la constante profusión de imágenes. De todos ellos, este de Matly, insisto, me parece de un interés sobresaliente, no solo por el tema, sino por el rigor en el discurso y por la enorme cata realizada. En palabras de Matly, ha tenido acceso "a más de 15.000 números de revistas digitalizadas, hojeadas minuciosamente hasta encontrar en ella la perla rara, la historia corta sobre la guerra. Este trabajo nos ha permitido reunir un número de obras considerablemente superior al contemplado en un principio". Matly cifra en 500 las obras que "abordan total o parcialmente la guerra civil", y estas, considera, componen "una base suficiente para analizar las representaciones de la guerra civil española en el cómic", objetivo final del libro. El cómic patrio supone el 60% del total, pero hay, en el análisis, una cantidad significativa de títulos de Francia, Argentina, Italia o Estados Unidos, "y se encontrarán obras que vienen de países más improbables como Polonia o Filipinas, lo que prueba el interés que suscitó y sigue suscitando la guerra civil allende los Pirineos". Una gran parte son de género bélico, claro está, aunque interesará saber que, entre los cómics que tematizan la contienda, los hay también de corte "político, satírico, policiaco, histórico, biográfico, de testimonio, western, de aventuras, de ciencia ficción, de amor y hasta erótico".

Comenzando por las historietas publicadas en tiempos de la propia guerra (en uno y otro bando y en el extranjero), el libro pasea por los tebeos españoles de la dictadura, la transición y distintas etapas hasta llegar a la década de 2010 y luego recorre otras latitudes para finalizar con unos cuantos capítulos temáticos (sobre la violencia, la Iglesia católica, el exilio y la cárcel y los motivos republicanos). Una lectura rica, formativa y apasionante que les recomiendo encarecidamente.