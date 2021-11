Más allá de la batcueva

Y es que estamos acostumbrados a pensar que Batman se pase las horas encaramado a uno de esos ciclópeos bloques de cemento, hormigón y metal que componen el skyline de Gotham, subido sobre los lomos de una las múltiples, y pétreas, gárgolas que parecen vigilar las calles de este peligroso lugar, donde pese a la constante mirada del Murciélago (y sus asociados) el crimen campa por sus calles, llevando la tragedia y violencia a los corazones de los pobres gothamitas, que ya están más que acostumbrados a que esto suceda en la ciudad oscura…

La ficha Batman: El Mundo VV.AA. Tapa dura Color 184 págs. 21,50 euros ECC Ediciones

Pero, ¿y sí Batman se lanzara a combatir el Mal alrededor del globo terráqueo?

Esa es precisamente la propuesta que vamos a encontrar en este volumen publicado por ECC, y que tan solo por su portada, con un icono patrio de lo más reconocible, nos va a llamar la atención desde las estanterías de la librería.

Estados Unidos, Francia, España, Italia, Alemania, República Checa, Rusia, Turquía, Polonia, México, Brasil, Corea del Sur, China y Japón. Sobre todos y cada uno de estos países se extenderá la sombra del héroe, llevada a las viñetas por un mismo número de talentosos equipos creativos de cada lugar que Batman pise. Así que toca abrocharse el cinturón, ya que el viaje va a ser largo y muy, muy movido.

Todo comienza con una carta de amor a Gotham y una advertencia a todos aquellos que viven, y delinquen, en el resto del mundo. Y, justo después, comenzamos el periplo que, a través del tiempo y los kilómetros, llevarán al Caballero Oscuro a enfrentarse a villanos como Ianus en Italia, el oscuro producto que surgió de un hecho pasado; O cómo el Joker pretende unir a sus peligrosas filas a dos activistas, por lo que Batman, como en muchas otras ocasiones, tendrá que pararle los pies. ¿Lo conseguirá? El rastro de un peligroso criminal, Kabal, llevará al detective a la República Checa, donde se va a dar de bruces con un diabólico plan; En las atestadas calles de Ankara, Batman sufrirás en propias carnes que los tentáculos de cierta, y peligrosa, organización, son muy largos; Warsaw Tech esel nombre de una empresa con la que el conglomerado liderado por Bruce Wayne quiere fusionarse. La intervención de Batman será crucial para que esto suceda; Las profundas diferencias sociales le mostrarán un panorama desolador al protagonista en Brasil, donde la corrupción campa a sus anchas tanto en sus calles como en los despachos; En su próximo destino, Seul, Batman despejará los recuerdos de una científica, que le culpa de unos dramáticos hechos del pasado; Un curioso team up se dará en China cuando el héroe se una a la pizpireta Kiki, a la que todos conocerán como Panda Girl. Y el viaje concluirá con una historia del pasado, en el Japón feudal, donde la imagen de Batman protagoniza las portadas de un periódico, provocando las iras de los agentes de la ley, que persiguen al autor de los dibujos que retratan al Caballero Oscuro…

Y sí, me he dejado dos de estos destinos para el final, ya que según mi criterio, y sin pretender quitarle valor al resto, me parecen los más originales. El primero nos lleva a la Ciudad de la Luz, Paris, concretamente al museo del Louvre, ese espacio donde solo se respira arte. En él vamos a ver como Batman y cierta ladrona felina tienen un encuentro. Pero nada es lo que parece, os lo aseguro… Este genial enfrentamiento viene firmado por Thierry Martin.

Y para cerrar este texto, tiraré de orgullo patrio, qué menos. Y es la propuesta del gran Paco Roca, nuestro autor de cómic más internacional, no podía ser más personal. Si ya en la portada del volumen coloca a Batman sobre el toro de Osborne, en “Cerrado por vacaciones” lleva a Bruce Wayne a Benidorm para disfrutar de unas necesarias vacaciones, ya que hasta el más esforzados de los vigilantes debe detenerse en cualquier momento, si quiere que su cordura se restablezca.

Así que siguiendo los consejos del racional Alfred, el empresario multimillonario recala en la ciudad española, punto álgido del turismo internacional en España y, día a día, va a disfrutar de su estancia, saboreando la paella, durmiendo a pata suelta… Lo que es no hacer absolutamente nada.

¿Y qué le sucede a un tipo como Batman cuando no está en su eterna misión?

Para saberlo tendréis que lanzaros a las páginas de este volumen con un contenido tan original y variado, firmado por una auténtica legión de talentos del Noveno Arte.