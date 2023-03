Dos caminos y un destino

Todos tenemos una idílica imagen de esta urbe, la hemos visto en mil y una películas, con sus icónicos rincones. Pero para García, ese hombre del pasado que vive en el presente, la ciudad que nunca duerme le trae inconexos recuerdos que, poco a poco, se irán aclarando a medida que avance el argumento.

Ficha ¡García! Tomo 4 Guion: Santiago García Dibujo: Luis Bustos Tapa blanda Blanco y negro, y bitono 192 págs. 15 euros Astiberri

El agente español, en busca de su mortal némesis, Nefastus, recibirá una llamada de aquél con el que compartió mil y una peripecias, un chaval llamado Jaime Expósito que creció para convertirse en una sombra que desde años ha manejado los hilos de la política y la sociedad española en la soledad de su despacho.

Quinn, un ex agente del servicio secreto, posee una importante información, unos datos que implican a una de las mayores empresas a nivel mundial, Horizon, y sobre todo a su propietario, el todopoderoso Tom Hollister, una misteriosa figura que ha trazado un plan que parece sacado de una novela de ciencia ficción…

Aunque hay alguien, una misteriosa figura a la que todos llaman Citizen Five, y que parece poseer las claves de todo este asunto, aunque nadie conoce su verdadero rostro.

Son muchos los peones implicados en este misterioso juego, y uno de los más letales es el agente Jones, un tipo que no se anda con chiquitas a la hora de extraer la información que necesite, sin coste de vidas. Él será un hueso duro de roer cuando se encuentre cara a cara con García.

¿Os acordáis de Antonia? La joven periodista que tanto ha vivido junto al super agente patrio llega también a New York, prácticamente huyendo de su pasado. Ya no tiene una relación con Riki, ha roto con su vida anterior y, no sabe muy bien qué busca, se encuentra en un lugar en el que no conoce a nadie, tan solo a una antigua compañera de universidad, que tampoco es que le vaya a hacer demasiado caso.

Afortunadamente, la suerte la toca cuando casualmente conoce a Juanita Thompson, una activista que le va a abrir los ojos a una nueva realidad que hasta entonces desconocía, además de convertirse en algo más que una amiga.

Aunque tal vez nada es lo que parece ser…

Con las piezas sobre el imaginario tablero, tan solo nos queda disfrutar de la que puede ser la definitiva misión de García, que irá librándose del peligro, siempre por los pelos, gracias sobre todo a sus facultades sobrehumanas, al mismo tiempo que va desvelando terribles secretos que ponen en peligro la estabilidad mundial y, cuando menos lo esperamos, reencontrándose con una cara que conoce muy bien, junto a la que iniciará un largo camino hacia su destino.

En esta cuarta entrega, Santiago García y Luis Bustos nos sumergen en la que tal vez sea la más densa peripecia protagonizada por su carismático protagonista, que vive en un mundo que no es el suyo, al cual a veces no comprende, pero en el que no tiene más remedio que luchar contra los nuevos super vilanos, aquellos que visten de traje chaqueta y son la cabeza visible de grandes monopolios empresariales.

La mezcla de acción, pesquisas y flashbacks es, como ya nos tienen acostumbrados los autores, perfecta, y nos llevan de la mano hacia el definitivo enfrentamiento, el cara a cara final.

Pero esa, como suele decirse, es otra historia…