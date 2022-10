En el corazón de la favela

Todos la conocen en el barrio, el sonido de sus tacones al dirigirse hacia su apartamento se confunde con el estruendo de las motos que recorren de un lado para otro las favelas.

Marcia es madre de familia, convive con Aluísio, un obrero de la construcción que no suele meterse en líos. Juntos son razonablemente felices. Todo iría a la perfección si no fuera por el comportamiento de su hija Jaqueline, que tan solo ha heredado de su madre el rotundo físico, pero que se pasa el día en las calles, con malas compañías, especialmente un novio llamado Tigela, jefecillo de uno de los grupos criminales que campan a sus anchas en este lugar de la capital brasileña.

La ficha Escucha, hermosa Marcia Autor: Marcelo Quintanilla Tapa blanda Color 128 págs. 20 euros Astiberri

Jaqueline tiene una actitud totalmente rebelde hacia su madre y Aluísio, a los que no se corta a la hora de insultar, tornándose la situación en algo cada vez más violento, sobre todo desde el momento en el que ambos se percatan de la 'actividad' de la joven en las calles.

Mientras tanto, seremos testigos del día a día de Marcia, que se gana la vida en un atestado hospital donde se ha convertido en un ejemplo a seguir, debido a su manera de empatizar con los enfermos. Y por si este trabajo no fuera suficiente, cuida a una anciana con Alzheimer, Doña Cremilda.

Todo hubiera seguido así, medianamente bien. Pero los problemas graves vendrán, obviamente, de las amistades de Jaqueline y una inevitable espiral de violencia se desatará, transformando para siempre la vida de los protagonistas.

Con Tungsteno, su exitoso noir brasilero, Marcello Quintanilla demostró ser un maestro con el manejo del ritmo en sus historias, sabiendo combinar a la perfección lo cotidiano, la vida y costumbres de sus personajes para, sin previo aviso, acelerar el ritmo y cambiar radicalmente el tono de su relato, surgiendo una violencia desatada.

En Escucha, hermosa Marcia nos sumerge de cabeza en un ambiente que retrata perfectamente, sobre todo por las constantes conversaciones que retratan a todos y cada uno de los personajes que se asoman por sus coloridas viñetas, con una frescura y verosimilitud increíbles. No hay nada impostado aquí, y con solo leer dos páginas ya le has cogido cariño a esta protagonista, Marcia. Una mujer fuerte, que aguanta todo lo que le echen, tirando para delante en los momentos más duros y que va a plantar cara a una serie de problemas a los que no quiso nunca enfrentarse.

Resulta verdaderamente hipnótica la manera en la que te sumerges en la lectura de esta maravilla de cómic, que pasa de lo cotidiano al suspense más tenso con una maestría impresionante, retratando a una serie de personajes que se mueven al ritmo del tema musical que da título a este cómic.