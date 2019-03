La ficha 'Pop'. Luis Bustos. Astiberri. 72 páginas. 20 euros.

A Luis Bustos lo hemos visto en las más distintas faenas, y en todas ellas mantiene un nivel excelente. No son muchos los que pueden presumir de algo así. Quiero decir, que lo mismo le da a la novela gráfica que al cómic book que al humor, y es que el historietista de Madrid maneja con maestría distintos registros. Recuerdo ahora, por ejemplo, el magnífico álbum Versus, tan esteticista, o el no menos interesante Puertadeluz, tan eficaz, y me quedo también con la boca abierta leyendo este Pop, "un despliegue gráfico", en palabras de la propia editorial (Astiberri, claro está, y su sello ¡Caramba!), "que repasa los artistas, géneros, formatos y principales tendencias que han marcado la música pop". El libro se presenta en elegante formato cuadrado, reversible, con su cara A y su cara B, impreso mayormente en bitono. Una pasada, sentimental y divertido.