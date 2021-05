La edad de oro de la historieta española

La ficha 'El pacto'. Guion y dibujos: Paco Sordo. Editorial Nuevo Nueve, 2021.

Ya desde la mismísima portada del cómic El pacto, de Paco Sordo, se reconoce el nada disimulado homenaje a la antigua Editorial Bruguera que encontramos en el diseño, la tipografía, el estilo, los colores… Todo el mundo ha leído Mortadelo y Filemón, Zipi y Zape, El botones Sacarino, Carpanta, Rompetechos, Pepe Gotera y Otilio... Y todos ellos nos hicieron felices casi sin darnos cuenta. Historietistas como Purita Campos, Víctor Mora, Jan, Escóbar y tantos otros… Sobre todo Ibáñez y Vázquez, que figuran entre los personajes de El pacto. Ya solamente por la portada, con ese icónico diseño de Joyas Literarias Juveniles y el cabezón de enorme nariz redonda y aspecto enfadado, merece ser comprado este cómic.La acción se sitúa en Barcelona, en 1957. La Editorial Bruguera es en ese momento un gigante de la industria que el público todavía no llamaba cómics sino tebeos. En Bruguera no les gusta llamarlos así porque evoca a la competencia, el mítico TBO. Miguel Gorriaga se dirige a las instalaciones de Editorial Bruguera con unas tiras para que la editorial le fiche. No es su primer intento, y el director Rafael González le dice claramente, otra vez, que no. Que está muy verde, busca autores como Vázquez, autores que imiten su estilo, que es el estilo de la casa, porque su soltura y desenfado es el que está de moda y les hace ganar dinero. Pero al no ser Vázquez muy rápido en las entregas, necesitan imitadores, como lo fue al principio el mismo Ibáñez.Gorriaga no se desanima, pero tras garabatear cientos y cientos de cuartillas, llega a la conclusión de que nunca será capaz de igualar a su idolatrado dibujante, Manuel Vázquez. De mente algo enferma, el protagonista llega a la sorprendente conclusión de que no le va a quedar más remedio que secuestrar a Vázquez. Será ahí, durante el cautiverio, cuando ambos lleguen a pactos. Si le hace tantas páginas, le da tabaco. Si le hace otras tantas, le da vino…Las ausencias, trolas y tejemanejes de Manuel Vázquez eran frecuentes y legendarias, como se refleja por ejemplo en la película El gran Vázquez, protagonizada por Santiago Segura. Gorriaga se aprovecha de esta circunstancia para, con las páginas hechas por un Vázquez cuya ausencia no llama la atención, por fin entrar en nómina en la editorial (en realidad no muy bien pagado, pero el tema económico no era preocupación en absoluto para Gorriaga). Así, consigue hacerse un nombre y codearse con los artistas de la casa. Concretamente, con la segunda generación, ya que la primera se había largado de la editorial para fundar Tío Vivo.De vez en cuando se intercalan, como si fuera un documental sobre un personaje real, testimonios de dibujantes de la época, autores de biografías de Gorriaga o de la propia editorial, el actor y coleccionista de cómics Carlos Areces (prologuista de este cómic) o incluso el mismísimo Ricardo Esteban, editor de Nuevo Nueve.La historia está muy bien narrada, tiene los puntos de drama y humor que la trama pide y la resolución final es muy eficaz. En El pacto lo importante es el arte, que aparece por doquier con todo detalle. Los dibujos planos, bidimensionales y narizones, las tramas de color, los bitonos, combinando como en Bruguera cian, magenta, amarillo y negro, el entintado que se sale aposta de las viñetas… Todo para emular con éxito el estilo de los antiguos tebeos y hacernos volver a tiempos mejores y felices donde leer cómics era el placer natural.El pacto es un cómic que todo amante del noveno arte debe tener en su casa. Un lujo a precio de ganga que la editorial Nuevo Nueve ha cuidado con muchísimo mimo y detalle.Paco Sordo estudió en la Escuela de Cine y Audiovisuales de la Comunidad de Madrid y comenzó su carrera profesional en 2005, trabajando en el estudio Nikodemo Animation (muy conocido debido a la serie de animación Cálico Electrónico). Después viajó a París, Birmingham y Dublín, ciudades donde continuó trabajando y formándose.Desde 2010 trabaja para El Jueves. En 2014 se incorporó a la publicación digital Orgullo y Satisfacción. Ese mismo año publicó su primer libro infantil ilustrado, Farton, el pedo explorador, que cuenta con su versión interactiva para tabletas.