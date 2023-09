¿El futbol es así?

He de ser sincero con vosotros.

No me gusta el fútbol.

Recorriendo mi anecdotario personal tan solo hay unos pocos momentos, bastante patéticos, relacionados con esta disciplina deportiva.

Ficha El álbum de paquetes Autores: Álvaro Velasco, Iñaki San Román. Ilustrado por: Lorenzo Montatore, Pablo Ríos, Antonio Hitos. Tapa dura Color 168 págs. 30 euros ECC Ediciones

Una de las primeras me retrotrae a la clase de mi colegio, y como tuve la 'suerte' de ganar un par de entradas para asistir a un partido amistoso que terminó convirtiéndose en una suerte de cachondeo general, debido sobre todo a la ridícula intervención de un jugador, que hasta perdió la bota en un intento de chute, convirtiéndose en la diana de las coñas, chistes y gritos de la grada.

Los otros pocos momentos que recuerdo los relaciono directamente con el dolor físico. Y os explico el por qué: siempre he sido un paquete en esto del deporte (tal vez el único que se me ha dado bien ha sido el billar…) y huía de cualquier tipo de convocatoria para echar una pachanguita.

Pero claro, hay ocasiones en las que no puedes decir que no, y en una en la que me colocaron de portero acabé con las gafas rotas, en otra arrastrándome por la arena de la playa, sin poder ver nada y en la última acabé en urgencias, con un dedo casi roto…

Bueno, he de admitir sin rubor que sí que hubieron dos momentos en los que me dejé llevar por el fervor patrio y vi los dos únicos partidos de futbol de mi existencia, el mítico España-Malta y en el 2010 la victoria en el Mundial.

Y esa es toda la relación que el fútbol ha tenido en mi existencia.

Pero claro, el humor ya es otra cosa. Y en este álbum de paquetes vais a encontrar mucho y del bueno, tan solo tenéis que repasar los currículums de sus dos creadores, Álvaro Velasco e Iñaki San Román, que ha convertido su podcast en un libro que a todos aquellos que os entusiasma el deporte rey (y a los que no también) os va hacer pasar un muy buen rato, creando imaginarias alineaciones con todos estos futbolistas que no se hicieron famosos precisamente por su habilidad con el balón, entrenadores que han dejado su particular sello y directivos a los que ya se puede considerar como 'míticos', pero no en el buen sentido precisamente…

Aunque claro, seguro que los que me conocéis os preguntareis qué hace un tipo como yo, al que no le gusta el fútbol, reseñando este libro. Además de lo antes dicho, el apartado gráfico está defendido por una alineación de auténtico lujo, tres ases de la viñeta, un trío de poderoso y reconocible trazo, Lorenzo Montatore, Pablo Ríos y Antonio Hitos.

Un personal y muy divertido recorrido por este personal mundo que mueven a millones de espectadores y ¿quién sabe?, tal vez al final y gracias a su lectura igual hasta me aficiono al deporte rey…