La ficha 'Mascotas, un paseo en compañía'. Guión y dibujos: Jiro Taniguchi. Ponent Mon, 2020.

Muchas personas aún recuerdan la campaña Él nunca lo haría que se lanzó en 1988 para sensibilizar a la sociedad sobre la problemática del abandono de animales de compañía. Hoy, el número de mascotas abandonadas sigue siendo muy elevado y esto constituye el mayor problema que afecta a perros y gatos en España. Si hubiese conocido esta campaña el historietista japonés Jiro Taniguchi, habría estado de acuerdo con ella. Es conocida su sensibilidad con respecto a la naturaleza y los animales.Como muestra de esto, Ponent Mon publicó en octubre de 2020 Mascotas. Un paseo en compañía de Jiro Taniguchi. Dicho manga recopila cinco historias, publicadas originalmente en la revista Big Comic. Cuatro de ellas fueron compiladas, en 2005, bajo el título de Tierra de sueños. A estos cuatro relatos cortos de Mascotas, realizados entre 1991 y 1992, se le suma un quinto inédito, Pedigrí Centenario, de 2009.Las historias que componen el manga Mascotas. Un paseo en compañía de Jiro Taniguchi son la expresión del deseo que tuvo el autor, desde niño, de tener un perro. Empezó teniendo un perro y acabó con tres gatos merodeando en su casa, como es el caso del matrimonio protagonista de este manga. La pareja fue descubriendo que tener y cuidar a un animal es muy bonito pero también muy duro.Mientras Taniguchi observaba el envejecimiento y muerte de su perro, decidió plasmar en un manga la vida de su mascota. Esta historia consiguió el prestigioso premio especial del certamen de Shogakukan. El éxito lo llevaría a crear el resto de relatos que forman Mascotas. Un paseo en compañía.El autor de El almanaque de mi padre sigue abriéndose camino en España gracias a su particular forma de combinar bondad, sencillez, intimidad y cotidianidad con grandeza a la hora de tratar temas como la felicidad, el paso del tiempo o el amor por los animales y por la naturaleza, empleando un lenguaje claro y directo, a través de un dibujo también claro y detallista.En Tener un perro, Taniguchi presenta a una pareja de mediana edad y su mascota, un cruce de terrier y shiba que no puede valerse por sí mismo. Es conmovedora la manera en la que transmite la importancia que tiene para ellos, hasta el punto de mudarse de casa para que su fiel compañero pueda tener espacio, la gratitud por los catorce años en los que los ha acompañado y el modo en el que se desviven para facilitar que sea feliz hasta su final. El autor se posiciona a favor de la adopción de animales.Y… Tener un gato es la continuación del relato anterior, en el que un año después de la muerte del perro, una vecina ofrece a la pareja la posibilidad de hacerse cargo de una gata persa de un año. A pesar de que no querían volver a sufrir la pérdida de un animal, terminan adoptándola para evitar que sea sacrificada. Poco a poco van acostumbrándose los unos a otros.En Los días de los tres, Taniguchi introduce el elemento familiar a través de Aki, una sobrina de 12 años que ha escapado de su casa al no aceptar que su madre viuda vaya a casarse. Aki llena la casa de vitalidad y encuentra en su tío un apoyo paternal que la vida le arrebató con sólo seis años. Sus tíos disfrutan de esta paternidad temporal y reflexionan sobre la soledad.Pedigrí centenario abandona a la pareja que los protagonizaba. Para presentar a una abuela explica a su nieta cómo el devenir de su familia ha estado ligado a la preservación del linaje de los pastores alemanes, delicada cuestión que en ocasiones está asociada al maltrato animal, a la vez que puede suponer diversos problemas de salud para sus descendientes.Aunque normalmente el historietista fránces Frédéric Boilet espeja los manga de Jiro Taniguchi, por expreso deseo del japonés, para adaptar al sentido de lectura occidental, en este caso se publica el cómic en sentido de lectura japonesa.Jiro Taniguchi (Tottori, Japón, 1947-2017) debuta en el manga en 1970. Durante dos décadas colabora con el guionista Natsuo Sekikawa en obras como La época de Botchan. A partir de 1991 publica títulos en solitario como Barrio lejano, que obtuvo el premio Alph-Art en el Salón de Angoulême, El caminante o El almanaque de mi padre. Con Masayuki Kusumi ha realizado El gourmet solitario y Paseos de un gourmet solitario.