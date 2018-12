El sueño de una vida

La ficha 'La gran novela de La Patrulla-X, 1: La Patrulla-X original'. Ed Piskor. Panini. 120 págs. 18 euros.

Para los que prefieran las aventuras de La Patrulla-X original, los cinco chavalitos aquellos dirigidos por el Profesor Xavier, traigo dos recomendaciones separadas nada menos que por cincuenta años. La primera es el primer número de La gran novela de la Patrulla-X, un álbum en gran formato escrito, dibujado y coloreado por Ed Piskor, el galardonado autor de Hip Hop Family Tree, Wizzywig o The Beats (este último en colaboración con Harvey Pekar, con quien también trabajó en la serie American Splendor).Piskor se declara fan de los mutantes desde su más tierna infancia (atención a la galería de dibujos y la foto del artista de niño incluidas en el cómic), y todo este proyecto es realmente una carta de amor de un aficionado que ha logrado el sueño de convertirse en un profesional como la copa de un pino. Dice Jeff Lemire, otro nombre propio del tebeo norteamericano actual, que "ver a la icónica Patrulla-X filtrada a través de esta singular visión es la clase de proyecto de cómic en el que sueñas habitualmente. Pero este sueño es real y es algo digno de contemplar". Y es que el tebeo en cuestión es una maravilla, singularísimo y hermoso. Este primer tomo incluye los números 1 y 2 de X-Men: Grand Design (2018), además del lejano primer número de X-Men (1963), recoloreado por Piskor en el estilo del resto de la obra.

Aunque si quieren hincarle el diente a the real thing, les aviso de que está en librerías ¿Quién osa desafiar a... los Semi-hombres?, segundo tomo de la recopilación cronológica de las aventuras de La Patrulla-X en la colección Marvel Gold. Contiene los números 27 a 53 de The X-Men (1966-69), más el 53 de The Avengers y el corto serial de El Ángel en las cabeceras Ka-Zar y Marvel Tales. Son la etapa realizada por Roy Thomas y Werner Roth, a los que se suman guionistas como Arnold Drake (el creador de La Patrulla Condenada) y dibujantes tan renombrados como Jim Steranko (que dejó su sello, sobre todo, en el genial rediseño de la logoforma) y un jovencísimo Barry Smith. La nostalgia está servida.