¿Qué carnes se pueden comer crudas y poco hechas y cuáles no?

La calidad de los alimentos que consumimos debe ser siempre óptima para asegurar nuestra seguridad. Hoy en día, la cocina convencional está perdiendo puntos para dejarle paso a las creaciones más modernas, incluso muchos alimentos ya se pueden comer crudos. Un ejemplo claro es la ternera de buey o el salmón, en el caso de los pescados. Algunos ejemplos de comidas que a muchos les encantan y que son con carnes crudas son: el tartar de buey, el tataki, o el ceviche.

El caso de la ternera de buey es un caso, pero hay otras carnes, como el pollo o el cerdo, que no deben consumirse jamás crudas ni poco hechas si no queremos que puedan llegar a suponer un grave peligro para nuestra salud intestinal y nuestra salud en general. Además, consumir carne cruda puede conllevar ciertos riesgos, como bacterias peligrosas, tipo E.coli, Salmonella, Yersinia, etc, las cuales son muy peligrosas para la salud de todo el mundo, pero especialmente para grupos de riesgo, como pueden ser embarazadas y niños pequeños.

¿Cuáles son las carnes que debo evitar comerme crudas?

Carnes como el cerdo, el pollo y la carne picada son carnes que es mejor comerlas cocinadas. La Campylobacter es una bacteria que es muy común en el pollo, además, es una de las causas principales de intoxicaciones alimentaria. Por su lado, la carne de cerdo es conocida por ser una fuente de infección por hepatitis E en nuestro continente. Por último, la carne picada tampoco es una carne que se recomiende comer cruda, ya que al ser una carne más manipulada y tener superficie más expuesta para que entren los microorganismos.

¿Cuáles son las carnes que sí puedo consumir crudas?

Este es el caso de carnes como la ternera, el buey y el cordero. Las dos primeras son mucho más comunes de comer crudas. Por su lado, en nuestro país, España, el cordero crudo no se consume tanto. Si bien cierto que estas carnes, si se pueden comer crudas, la bacteria E. coli es una bacteria que puede estar presente en estas tres carnes y que es capaz de provocarnos serios problemas gastrointestinales.

Si te gusta comer carne cruda, pero quieres cuidarte en salud, lo más importante va a ser elegir una carne fresca y de alta calidad y consumirla, preferentemente el día que la compremos. Otra cosa importante será guardarla bien en la nevera, intentando evitar la contaminación cruzada.