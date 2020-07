10 cosas que tienes que probar durante el mes de julio en Sevilla

En julio no te puedes perder estas diez paradas "tapatológicas" en la provincia de Sevilla. Empezamos.

1. La parpatana de atún de La Blanca Paloma

Es una parte especialmente jugosa del atún. En La Blanca Paloma, el establecimiento de la calle San Jacinto, la ponen hecha a la plancha y luego horneada hasta conseguir un punto milimétrico de cochura. Utilizan atún de aleta amarilla o atún rojo, dependiendo de lo que encuentren en el mercado. Para acompañar verduritas y una crema de patatas suave. El plato sale a 22 euros.

2. Pasta rellena con queso de Il Basilico

Il Basilico es un restaurante especializado en cocina italiana que hay en la avenida de las Civilizaciones de Mairena del Aljarafe. Las especialidades de la casa son la pasta fresca y las pizzas. Interesante este plato de pasta rellena con pera y queso de oveja suave. Para acompañar una crema de 4 quesos italianos pero que no resulta nada invasiva. El plato sale a 11,50 euros.

3. Las navajas con habas de Bernardo Restaurante

La combinación resulta de lo más rebañable. En Bernardo, un restaurante de mojar pan que hay en la calle Silos de Alcalá de Guadaíra, utilizan navajas que traen desde Huelva. Las saltean con unas habitas fritas y aromatizan el conjunto con hierbabuena. El plato sale a 18 euros. Atención al pan del obrador San Francisco que ponen para acompañar la cosa.

4. La ensaladilla de calabacines de La Grulla

Muy sorprendente esta ensaladilla que ponen en La Grulla, en la calle Juan de la Mata Carriazo de Sevilla. No lleva patatas y estas se sustituyen por unos calabacines "al dente" que resultan de lo más refrescante. Lleva también unos tropezones de langostinos y de huevo duro. Obra a seguir dentro del ensaladillismo creativo. La media ración sale a 7 euros.

5. El palo de nata del obrador Aljan El Gallego

La pastelería está situada en la calle El Coronil, en Rochelambert, un poquito escondida, pero hay que acercarse al obrador Aljan El Gallego porque sus dulces de nata merecen grandes lengüetazos. Especial atención merece el palo de nata, con un contorno crujiente y una nata de esas con las que te gusta mancharte la nariz. La pieza sale a 1,50 euros y si lo solicitas te llevan también los dulces a domicilio.

6. Carne de caballo sancochada en el bar Juan Carlos

El Bar Juan Carlos, situado en la calle Febo, en Triana, se caracteriza por su extraordinaria colección de quesos y su no menos espectacular surtido de cervezas para acompañar. Han introducido algunas novedades tapatológicas, como esta carne de potro sancochada que se sirve cortada en lonchas al estilo de la carne mechá. La traen de la famosa carnicería de carne de caballo que hay en La Pañoleta. La tapa sale a 2,30 euros.

7. La empanada de acelgas de Portofino

Es una panadería y pastelería de lo más original que hay en Alcalá de Guadaíra. Portofino está en la calle Rafael Santos y combinan la tradición panadera de la localidad con aportaciones italianas del artesano Fabio Repetto, natural de Genova. Un ejemplo es esta empanada que tienen en sus vitrinas y que recuerda a las pizzas calzone italianas en lo que es la masa. El interior, también original, acelgas, con un leve toque de queso. Tienen forma redonda.

8. Un cartuchito de chicharrones en La Algaba

¿Conoces el atractivo de ir comiendote unos chicharrones calentitos mientras paseas? pues lo puedes practicar en La Algaba. Chicharrones Alonso, tiene un despacho de chicharrones en la avenida de la Diputación. Allí tienen dos peroles donde van haciendo la panceta de cerdo. Te sirven la carne todavía calentita en pequeños cartuchos de papel de estraza, para que te los comas por la calle.

9. Las espinacas de Richi

Las tiendas de comida preparada cada día ofrecen unos platos mejor terminados y más sabrosos. Un buen ejemplo son estas espinacas con garbanzos que sirven en pollos asados Richi en la calle Castillo de Alcalá de Guadaira, en Sevilla. Hechos a la manera tradicional, con más espinacas que garbanzos, como debe ser y su toquecito de comino. Lo sirven en tarrinas que salen a 2,10 euros.

10. El bizcocho de la panadería Torres

No hay nada más agradable que comerte un bizcochito a media tarde...bueno y también a media mañana...o a media noche. Este tiene un sabor suave y es de esos que tiene un tacto "almohadoso" como si fueran una almohada de esas tiernecitas. Bueno, con la emoción, no he dicho que lo venden en la panadería Torres, en la calle Santa Marta. Los tienen en varios tamaños. Para los amigos de las combinaciones llamativa os diré que también tienen un brazo de gitano relleno de flan.