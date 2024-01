El canto a la croqueta de la chirigota infantil Los indigestos en el Carnaval de Cádiz

"Viva la suerte de poder cantar, yo no quiero caviar, yo nací croquetero". Podría tratarse del eslogán del Día Mundial de la Croqueta, que se celebra hoy 16 de enero para alegría de todos aquellos amantes de este plano de la cocina tradicional española, sabedores o no del homenaje anual. No obstante, nada que tiene que ver con el reconocimiento planetario a la delicia especialidad de la mayoría de madres y abuelas.

Se trata de la estrofa final de una cuarteta del popurrí de la chirigota infantil Los indigestos, de San Fernando y participante en el Concurso de Agrupaciones Carnavalescas de Cádiz (COAC). Con la melodía de la presentación de la compasar Caleta (1980) de Antonio Martín, los pequeños chirigoteros cantaron con ange en semifinales un homenaje a la croqueta que ha trascendido fronteras gracias a las redes sociales. Todo un himno a memorizar por todo "croquetero" que se considere como tal.