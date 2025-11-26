Mapa con todos los restaurantes con estrellas Michelin en España

La Guía Michelin 2026 no incorpora este año ningún nuevo restaurante con tres estrellas. En una gala celebrada en el centro Sohrlin de Málaga, la organización ha anunciado los galardones de su nueva edición, en la que Aleia, La Boscana, Mont Bar, Ramón Freixa Atelier y Enigma se han convertido en los nuevos biestrellados.

En total, 25 restaurantes han recibido su primera estrella Michelin, mientras los 16 triestrellados del año anterior mantienen su máximo reconocimiento. Durante la ceremonia, presentada por Jesús Vázquez, los chefs de estos establecimientos —entre ellos Pedro Subijana, Elena Arzak, Toño Pérez y los hermanos Javier y Sergio Torres— subieron al escenario como ejemplo de constancia y excelencia. “Si conseguir tres estrellas ya es difícil, mantenerlas lo es aún más”, destacó el presentador.

Los cinco restaurantes que suman su segunda estrella Michelin son Mont Bar (Barcelona), Ramón Freixa Atelier (Madrid), Enigma (Barcelona), La Boscana (Bellvís, Lleida) y Aleia (Barcelona). En palabras de Francisco José Agudo, chef de Mont Bar, dedicó el reconocimiento a su madre, “quien me enseñó a cocinar”. Ramón Freixa, por su parte, recupera una estrella perdida años atrás, mientras Albert Adrià confesó entre risas que “se despertó de la siesta y se encontró recogiendo el premio sin esperarlo”.

Nuevas estrellas en toda España

La edición 2026 de la guía concede 25 primeras estrellas a restaurantes de todo el país. Destacan Kamikaze y SCAPAR en Barcelona, Islares en Bilbao, Itzuli en Donostia-San Sebastián y EMi y Èter en Madrid.

En Andalucía, cinco establecimientos se incorporan al listado: Faralá (Granada), Mare (Cádiz), Ochando (Los Rosales, Sevilla), Palodú (Málaga) y ReComiendo (Córdoba).

También figuran entre los premiados proyectos rurales comprometidos con la sostenibilidad y la economía circular, como Casa Rubén (Tella, Huesca), Pico Velasco (Carasa, Cantabria), Regueiro (Tox, Asturias) y Vértigo (Sober, Lugo).

Premios especiales y sostenibilidad

El reconocimiento al Mejor Servicio de Sala ha recaído en Abel Valverde, del restaurante Desde 1911 (Madrid), mientras el galardón al Mejor Sommelier ha sido para Luis Baselga, de Soked Room.

El título de Joven Chef ha distinguido al baezano Juan Carlos García (32 años), del restaurante Vandelvira, y el Chef Mentor a Quique Dacosta, por su labor formativa desde su restaurante en Dénia.

Asimismo, 29 restaurantes han recibido el Bib Gourmand, que reconoce la mejor relación calidad-precio, una categoría que ya agrupa 204 establecimientos en España. Por último, cinco restaurantes han obtenido la estrella Verde, dedicada a iniciativas respetuosas con el medio ambiente.

La edición 2026 de la Guía Michelin no contara con ningún nuevo restaurantes de tres estrellas, pero sí con cinco nuevos establecimientos con dos estrellas y 32 que logran por primera vez una estrella Michelin.

Los 16 restaurantes que ya contaban con tres estrellas Michelin conservan su distinción en la nueva guía.

Este es el listado completo de los restaurantes con estrellas Michelin en España:

Restaurantes estrellas Michelin Andalucía

Almería

La Costa (El Ejido, Almería) *

Cádiz

Aponiente (El Puerto de Santa María, Cádiz) ***

LÚ Cocina y Alma (Jerez de la Frontera, Cádiz) **

Alevante (Novo Sancti Petri, Cádiz) **

Mesón Sabor Andaluz (Alcalá del Valle, Cádiz) *

Código de Barra (Cádiz, Cádiz) *

Mare (Cádiz, Cádiz) *

Mantúa (Jerez de la Frontera, Cádiz) *

Córdoba

Noor (Córdoba, Córdoba) ***

Chocó (Córdoba, Córdoba) *

ReComiendo (Córdoba, Córdoba) *

Granada

La Finca (Loja, Granada) *

Huelva

Sin estrellas Michelin

Jaén

Vandelvira (Baeza , Jaén) *

Bagá (Jaén, Jaén) *

Dama Juana (Jaén, Jaén) *

Malak (Jaén , Jaén) *

Radis (Jaén , Jaén) *

Málaga

Skina (Marbella, Málaga) **

Bardal (Ronda, Málaga) **

Sollo (Fuengirola, Málaga) *

Blossom (Málaga, Málaga) *

José Carlos García (Málaga, Málaga) *

Kaleja (Málaga, Málaga) *

Palodú (Málaga, Málaga) *

Messina (Marbella, Málaga) *

Nintai (Marbella, Málaga) *

BACK (Marbella , Málaga) *

Sevilla

Ochando (Los Rosales,Sevilla) *

Abantal (Sevilla, Sevilla) *

Cañabota (Sevilla, Sevilla) *

Restaurantes estrellas Michelin Aragón

Huesca

Callizo (Ainsa, Huesca) *

Anciles (Ansils, Huesca) *

Canfranc Express (Canfranc, Huesca) *

Villanova (Casa Arcas, Huesca) *

Lillas Pastia (Huesca, Huesca) *

Tatau (Huesca, Huesca) *

Casa Rubén (Tella, Huesca) *

Teruel

Hospedería El Batán (Tramacastilla, Teruel) *

Zaragoza

Gente Rara (Zaragoza, Zaragoza) *

La Prensa (Zaragoza, Zaragoza) *

Restaurantes estrellas Michelin Asturias

Asturias

Casa Marcial (Arriondas, Asturias) ***

El Corral del Indianu (Arriondas, Asturias) *

Regueiro (Asturias, Asturias) *

Auga (Gijón, Asturias) *

Marcos (Gijón , Asturias) *

El Retiro (Llanes, Asturias) *

Ferpel (Ortiguera, Asturias) *

NM (Oviedo , Asturias) *

Casa Gerardo (Prendes, Asturias) *

Ayalga (Ribadesella, Asturias) *

Real Balneario (Salinas, Asturias) *

Monte (San Feliz, Asturias) *

Restaurantes estrellas Michelin Baleares

Baleares

Voro (Canyamel, Baleares) **

Sa Clastra (Es Capdellà , Baleares) *

La Gaia (Ibiza, Baleares) *

Omakase by Walt (Ibiza, Baleares) *

Andreu Genestra (Llucmajor , Baleares) *

Fusion19 (Mallorca, Baleares) *

DINS Santi Taura (Palma de Mallorca, Baleares) *

Marc Fosh (Palma de Mallorca, Baleares) *

Zaranda (Palma de Mallorca, Baleares) *

Es Fum (Palmanova, Baleares) *

Maca de Castro (Port d'Alcúdia, Baleares) *

Es Tragón (Sant Antoni de Portmany, Baleares) *

Unic (Sant Josep de sa Talaia , Baleares) *

Béns d'Avall (Sóller, Baleares) *

Restaurantes estrellas Michelin Canarias

Las Palmas

La Aquarela (Arguineguín, Las Palmas) *

Tabaiba (Gran Canaria, Las Palmas) *

Muxgo (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas) *

Poemas by Hermanos Padrón (Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas) *

Kamezi (Playa Blanca, Las Palmas) *

Los Guayres (Puerto de Mogán, Las Palmas) *

Santa Cruz de Tenerife

El Rincón de Juan Carlos (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) **

MB (Guía de Isora, Santa Cruz de Tenerife) **

Donaire (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) *

Haydée by Víctor Suárez (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) *

Il Bocconcino by Royal Hideaway (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) *

Nub (Adeje, Santa Cruz de Tenerife) *

Taste 1973 (Playa de las Américas, Arona, Santa Cruz de Tenerife) *

El Taller Seve Díaz (Puerto de la Cruz, Santa Cruz de Tenerife) *

San-Hô (Tenerife, Santa Cruz de Tenerife) *

Restaurantes estrellas Michelin Cantabria

Cantabria

Cenador de Amós (Villaverde de Pontones, Cantabria) ***

Solana (Ampuero, Cantabria) *

Pico Velasco (Carasa, Cantabria) *

La Bicicleta (Hoznayo, Cantabria) *

Casona del Judío (Santander, Cantabria) *

El Serbal (Santander, Cantabria) *

Restaurantes estrellas Michelin Castilla-La Mancha

Albacete

Maralba (Almansa, Albacete) **

Ababol (Albacete, Albacete) *

Oba (Casas Ibáñez, Albacete) *

Ciudad Real

Epílogo (Tomelloso, Ciudad Real) *

Coto de Quevedo (Torre de Juan Abad, Ciudad Real) *

Retama (Torrenueva, Ciudad Real) *

Cuenca

Casas Colgadas Restaurante (Cuenca, Cuenca) *

Guadalajara

El Doncel (Sigüenza, Guadalajara) *

El Molino de Alcuneza (Sigüenza, Guadalajara) *

Toledo

Iván Cerdeño (Toledo, Toledo) **

El Bohío (Illescas, Toledo) *

Raíces Carlos Maldonado (Talavera de la Reina, Toledo) *

Restaurantes estrellas Michelin Castilla y León

Ávila

Barro (Ávila , Ávila) *

Burgos

Alejandro Serrano (Miranda de Ebro, Burgos) *

Cobo Evolución (Burgos, Burgos) *

Erre de Roca (Miranda de Ebro , Burgos) *

León

Cocinandos (León, León) *

Mu•na (Ponferrada, León) *

Pablo (León, León) *

Palencia

Sin estrellas Michelin

Salamanca

En la Parra (Salamanca, Salamanca) *

Víctor Gutiérrez (Salamanca, Salamanca) *

Segovia

Sin estrellas Michelin

Soria

La Lobita (Navaleno, Soria) *

Valladolid

La Botica (Matapozuelos, Valladolid) *

Ambivium (Peñafiel, Valladolid) *

Taller (Quintanilla de Onésimo, Valladolid) *

Refectorio (Sardón de Duero, Valladolid) *

Alquimia Laboratorio (Valladolid, Valladolid) *

Zamora

El Ermitaño (Benavente, Zamora) *

Lera (Castroverde de Campo, Zamora) *

Restaurantes estrellas Michelin Cataluña

Barcelona

ABaC (Barcelona, Barcelona) ***

Cocina Hermanos Torres (Barcelona, Barcelona) ***

Disfrutar (Barcelona, Barcelona) ***

Lasarte (Barcelona, Barcelona) ***

Aleia (Barcelona, Barcelona) **

Cinc Sentits (Barcelona, Barcelona) **

Enigma (Barcelona, Barcelona) **

Enoteca Paco Pérez (Barcelona, Barcelona) **

Mont Bar (Barcelona, Barcelona) **

Alkimia (Barcelona, Barcelona) *

Angle (Barcelona, Barcelona) *

Atempo (Barcelona, Barcelona) *

Aürt (Barcelona, Barcelona) *

Caelis (Barcelona, Barcelona) *

COME by Paco Méndez (Barcelona, Barcelona) *

Dos Palillos (Barcelona, Barcelona) *

Fishølogy (Barcelona, Barcelona) *

Hisop (Barcelona, Barcelona) *

Hofmann (Barcelona, Barcelona) *

Kamikaze (Barcelona, Barcelona) *

Koy Shunka (Barcelona, Barcelona) *

MAE Barcelona (Barcelona, Barcelona) *

Moments (Barcelona, Barcelona) *

Prodigi (Barcelona, Barcelona) *

SCAPAR (Barcelona, Barcelona) *

Slow & Low (Barcelona, Barcelona) *

Teatro kitchen & bar (Barcelona, Barcelona) *

Via Veneto (Barcelona, Barcelona) *

Quirat (Barcelona , Barcelona) *

Suto (Barcelona , Barcelona) *

Can Jubany (Calldetenes, Barcelona) *

Tresmacarrons (El Masnou, Barcelona) *

Sala (Olost, Barcelona) *

Els Casals (Sagàs, Barcelona) *

L'Ó (Sant Fruitós de Bages, Barcelona) *

Casa Nova (Sant Martí Sarroca, Barcelona) *

Lluerna (Santa Coloma de Gramenet, Barcelona) *

Gerona

El Celler de Can Roca (Girona, Gerona) ***

BoTiC (Corçà, Gerona) **

Miramar (Llançà, Gerona) **

Les Cols (Olot, Gerona) **

L'Aliança 1919 d'Anglès (Anglès, Gerona) *

Les Magnòlies (Arbúcies, Gerona) *

Emporio (Castelló d'Empúries, Gerona) *

Divinum (Girona, Gerona) *

Massana (Girona, Gerona) *

La Fonda Xesc (Gombrèn, Gerona) *

Ca l'Enric (La Vall de Bianya, Gerona) *

Els Tinars (Llagostera, Gerona) *

Castell Peralada (Peralada, Gerona) *

Voramar (Portbou, Gerona) *

Esperit Roca (Sant Julià de Ramis, Gerona) *

Lérida

La Boscana (Bellvís, Lérida) **

Malena (Gimenells, Lérida) *

Fogony (Sort, Lérida) *

Tarragona

Citrus del Tancat (Alcanar, Tarragona) *

Can Bosch (Cambrils, Tarragona) *

Rincón de Diego (Cambrils, Tarragona) *

Quatre Molins (Cornudella de Montsant, Tarragona) *

Deliranto (Salou, Tarragona) *

L'Antic Molí (Ulldecona, Tarragona) *

Les Moles (Ulldecona, Tarragona) *

Villa Retiro (Xerta, Tarragona) *

Restaurantes estrellas Michelin Comunidad de Madrid

Madrid

DiverXO (Madrid, Madrid) ***

Coque (Madrid, Madrid) **

Deessa (Madrid, Madrid) **

DSTAgE (Madrid, Madrid) **

Paco Roncero (Madrid, Madrid) **

Ramón Freixa Atelier (Madrid, Madrid) **

Smoked Room (Madrid, Madrid) **

A'Barra (Madrid, Madrid) *

Chispa Bistró (Madrid, Madrid) *

Clos Madrid (Madrid, Madrid) *

Corral de la Morería Gastronómico (Madrid, Madrid) *

El Invernadero (Madrid, Madrid) *

Gaytán (Madrid, Madrid) *

Gofio (Madrid, Madrid) *

La Tasquería (Madrid, Madrid) *

Pabú (Madrid, Madrid) *

Quimbaya (Madrid, Madrid) *

RavioXO (Madrid, Madrid) *

Ricardo Sanz Wellington (Madrid, Madrid) *

Saddle (Madrid, Madrid) *

Sen Omasake (Madrid, Madrid) *

Ugo Chan (Madrid, Madrid) *

VelascoAbellà (Madrid, Madrid) *

Yugo (Madrid, Madrid) *

CEBO (Madrid , Madrid) *

Desde 1911 (Madrid , Madrid) *

OSA (Madrid , Madrid) *

Santerra (Madrid , Madrid) *

Toki (Madrid , Madrid) *

EMi (Madrid, Madrid) *

Éter (Madrid, Madrid) *

Ancestral (Pozuelo de Alarcón, Madrid) *

Montia (San Lorenzo de El Escorial, Madrid) *

La Casa de Manolo Franco (Valdemorillo, Madrid) *

Chirón (Valdemoro, Madrid) *

Restaurantes estrellas Michelin Comunidad Valenciana

Alicante

Quique Dacosta (Dénia, Alicante) ***

L'Escaleta (Cocentaina, Alicante) **

BonAmb (Jávea, Alicante) **

Baeza y Rufete (Alicante, Alicante) *

Casa Bernardi (Benissa , Alicante) *

Audrey's (Calpe, Alicante) *

Beat (Calpe, Alicante) *

Orobianco (Calpe, Alicante) *

Peix & Brases (Dénia, Alicante) *

La Finca (Elche, Alicante) *

Tula (Jávea, Alicante) *

El Xato (La Nucía, Alicante) *

Casa Pepa (Ondara, Alicante) *

Castellón

Atalaya (Alcocebre, Castellón) *

Raúl Resino (Benicarló, Castellón) *

Llavor (Oropesa del Mar, Castellón) *

Cal Paradís (Vall d'Alba, Castellón) *

Rubén Miralles (Vinaròs, Castellón) *

Valencia

El Poblet (Valencia, Valencia) **

Ricard Camarena (Valencia, Valencia) **

Origen (Carcajente, Valencia) *

Arrels (Sagunto, Valencia) *

Simposio (San Antonio de Benagéber, Valencia) *

Fierro (Valencia, Valencia) *

Kaido Sushi Bar (Valencia, Valencia) *

La Salita (Valencia, Valencia) *

Lienzo (Valencia, Valencia) *

Riff (Valencia, Valencia) *

Fraula (Valencia , Valencia) *

Restaurantes estrellas Michelin Extremadura

Badajoz

Sin estrellas Michelin

Cáceres

Atrio (Cáceres, Cáceres) ***

Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres) *

Restaurantes estrellas Michelin Galicia

La Coruña

Retiro da Costiña (Santa Comba, La Coruña) **

Árbore da Veira (A Coruña, La Coruña) *

As Garzas (Barizo, La Coruña) *

Terra (Fisterra , La Coruña) *

O'Pazo (Padrón, La Coruña) *

A Tafona (Santiago de Compostela, La Coruña) *

Casa Marcelo (Santiago de Compostela, La Coruña) *

Simpar (Santiago de Compostela, La Coruña) *

Lugo

Vértigo (Sober, Lugo) *

Orense

Ceibe (Orense, Orense) *

Nova (Orense, Orense) *

Miguel González (Orense, Orense) *

Pontevedra

Culler de Pau (O Grove, Pontevedra) **

Pepe Vieira (Pontevedra, Pontevedra) **

Yayo Daporta (Cambados, Pontevedra) *

Eirado (Pontevedra, Pontevedra) *

Solla (San Salvador de Poio, Pontevedra) *

Maruja Limón (Vigo, Pontevedra) *

Silabario (Vigo, Pontevedra) *

Restaurantes estrellas Michelin La Rioja

La Rioja

Venta Moncalvillo (Daroca de Rioja, La Rioja) **

El Portal de Echaurren (Ezcaray, La Rioja) **

Nublo (Haro, La Rioja) *

Ajonegro (Logroño, La Rioja) *

Ikaro (Logroño, La Rioja) *

Kiro Sushi (Logroño, La Rioja) *

Restaurantes estrellas Michelin Navarra

Navarra

El Molino de Urdániz (Urdaitz, Navarra) **

Europa (Pamplona, Navarra) *

Rodero (Pamplona, Navarra) *

Kabo (Pamplona , Navarra) *

Restaurantes estrellas Michelin Región de Murcia

Murcia

Cabaña Buenavista (El Palmar, Murcia) **

Magoga (Cartagena, Murcia) *

AlmaMater (Murcia, Murcia) *

Frases (Murcia, Murcia) *

Odiseo Gastronómico (Murcia, Murcia) *

Barahonda (Yecla, Murcia) *

Restaurantes estrellas Michelin País Vasco

Álava

ARREA! (Santa Cruz de Campezo, Álava) *

Guipúzcoa

Martín Berasategui (Lasarte, Guipúzcoa) ***

Akelaŕe (San Sebastián, Guipúzcoa) ***

Arzak (San Sebastián, Guipúzcoa) ***

Mugaritz (Errenteria, Guipúzcoa) **

Amelia de Paulo Airaudo (San Sebastián, Guipúzcoa) **

Elkano (Getaria, Guipúzcoa) *

Alameda (Hondarribia, Guipúzcoa) *

iBAi by Paulo Airaudo (San Sebastián, Guipúzcoa) *

Itzuli (San Sebastián, Guipúzcoa) *

Kokotxa (San Sebastián, Guipúzcoa) *

Ama (Tolosa, Guipúzcoa) *

Vizcaya

Azurmendi (Larrabetzu, Vizcaya) ***

Boroa (Amorebieta, Vizcaya) *

La Revelía (Amorebieta-Etxano, Vizcaya) *

Etxebarri (Axpe, Vizcaya) *

Txispa (Axpe , Vizcaya) *

Islares (Bilbao, Vizcaya) *

Mina (Bilbao, Vizcaya) *

Nerua Guggenheim Bilbao (Bilbao, Vizcaya) *

Ola Martín Berasategui (Bilbao, Vizcaya) *

Zarate (Bilbao, Vizcaya) *

Garena (Dima, Vizcaya) *

Andra Mari (Galdakao, Vizcaya) *

Eneko (Larrabetzu, Vizcaya) *

Bakea (Mungia, Vizcaya) *

