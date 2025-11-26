Así es Ochando, el restaurante sevillano que acaba de conseguir una estrella Michelin

La Guía Michelin España ha dado a conocer sus nuevas distinciones durante la gala de presentación de su edición 2026, celebrada este martes en Málaga, un evento que volvió a reunir a la élite gastronómica nacional. Entre los nombres que comienzan a brillar en la próxima guía roja destaca Ochando, un pequeño restaurante ubicado en Los Rosales (Tocina, Sevilla) que ha conquistado su primera estrella Michelin.

Un proyecto íntimo en la Vega del Guadalquivir

Situado en la Avenida Sevilla, 78, a treinta minutos de la capital hispalense, Ochando se define como un espacio de cocina contemporánea en la Vega del Guadalquivir, donde el producto de temporada es el eje central de cada propuesta. El local es acogedor, con capacidad para unas 25 personas entre salón y terraza.

La carta, en constante evolución, refleja una cocina actual que combina técnicas afinadas, fondos muy elaborados y un profundo respeto al producto.

Juan Carlos Ochando, el chef que volvió a sus raíces

Detrás del reconocimiento se encuentra Juan Carlos Ochando, un joven chef sevillano que, tras una sólida trayectoria en casas de referencia como Hacienda Benazuza, El Campero, Bardal o Casa Marcial, decidió regresar a su localidad natal para abrir su propio restaurante. En Ochando no solo dirige la cocina: se desvive diariamente en los fogones, defendiendo una visión personal basada en la sensibilidad técnica y el protagonismo del producto.

Su evolución profesional ya apuntaba lejos: en 2023 el restaurante obtuvo un Bib Gourmand, y ahora da el salto definitivo con su primera estrella.

Una carta viva y dos menús degustación

En Ochando se puede optar por carta o por menú degustación. La oferta actual incluye dos posibilidades para este último:

Gran Menú Ochando , por 82 euros

, por Menú Ochando, por 65 euros

La carta, cuyos precios oscilan entre 4,50 y 34 euros, presenta platos que reflejan la filosofía del chef: producto, temporada y equilibrio. Entre las propuestas actuales, destacan elaboraciones como el salmonete con roteña de galera, el lomo de ciervo con pesto de tomate seco y cebolla francesa, el ajoverde de pistacho y albahaca con tomate pasificado y labneh de cabra, o un steak tartar con emulsión de tuétano.

Un nuevo brillo para la gastronomía sevillana

Con la estrella de Ochando, Sevilla suma un nuevo hito en su mapa culinario. Tras las distinciones de Abantal (2009) y Cañabota (2021), ahora es Tocina–Los Rosales quien se incorpora a la élite gastronómica nacional gracias al trabajo perseverante de un cocinero que ha convertido un pequeño rincón de la provincia en un destino culinario imprescindible.