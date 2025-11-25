Los Rosales, la pequeña localidad de Sevilla que tiene estrella Michelin

Ochando, desde la pequeña localidad de Los Rosales, perteneciente al municipio de Tocina, ha puesto su estrella en el firmamento de la gastronomía española. Ya apuntaba maneras cuando en 2023 consiguieron un Bib Gourmand. En este sencillo restaurante, llevado por Juan Carlos Ochando en los fogones defienden una cocina actual apegada al producto de temporada, con posibilidad de medias raciones en la mayoría de los platos y dos menús degustación (Ochando y El Gran Ochando). En la guía Michelin recomiendan su tartar de gamba blanca con ajoblanco de anacardos y aceite de anisado, el sabroso salmonete de roca a la bullabesa y, en lo que concierne a los postres, su original piña colada, pues está deconstruida jugando con diferentes texturas y muestra un interesante enfoque de autor.

Juan Carlos Ochando llevaba una importante trayectoria cuando se lanzaron a su aventura en Los Rosales. Pasaron por varios restaurantes con estrella Michelin como Casa Marcial, El Bulli o Bardal antes de recalar en su localidad natal para abrir su propio restaurante. En él trabaja con productos de temporada de alta calidad que conjugan con salsas y fondos muy elaborados. Su carta cuenta con una veintena de propuestas, además de un menú degustación. En ambos casos la carta va cambiando en función de la temporada. En su bodega hay un especial protagonismo de vinos andaluces.

El local de Ochando tiene capacidad para unos 25 personas, entre salón y terraza, y está decorado con un estilo sobrio y actual. Mejor ir con reserva previa dadas las pequeñas dimensiones del local. En noviembre de 2023 han sido reconocidos como restaurante Bib Gourmand en la guía Michelín.

Desde que en 2009 Abantal consiguió la primera estrella para la gastronomía sevillana hasta la de Cañabota en 2021, ha habido muchos candidatos sevillanos, pero solo se ha materializado ahora en Tocina-Los Rosales.

La gala de entrega de premios fue conducida por Jesús Vázquez y con la actriz y presentadora malagueña Masi Rodríguez en la alfombra roja.

Se da la circunstancia de que la presentación de la guía española coincide con el 125 aniversario de la Guía Michelin, una recopilación de los restaurantes más destacados del mundo por su excelencia culinaria elegidos en función de una metodología rigurosa que supera el siglo de trayectoria.