Apagar y encender las luces o dejarlas encendidas, ¿qué es lo que consume más?

Con la subida del precio de la luz, ahorrar en las facturas se ha vuelto una prioridad para los hogares y muchos, se hacen preguntas sobre cómo se gasta la energía, en qué medida y qué es lo que sale más caro. Ya hay incluso apps que avisan cuando el precio está en un pico o se encuentra en un valle para que los usuarios puedan hacer sus quehaceres domésticos a un coste más asequible.

Una pregunta muy recurrente es si sale más rentable apagar y encender las luces o mantenerlas encendidas al salir a una habitación. Esto depende de varios factores, el principal, el tiempo. Si va a ser por un periodo superior a 15 minutos nunca se recomienda dejar la luz encendida porque el consumo será mucho mayor. Además, hay que tener en cuenta el tipo de bombilla que se usa en la lámpara de la habitación, porque según cuál sea el elegido lo mejor será tomar una decisión u otra.

¿Qué bombillas son las mejores?

En el caso de las bombillas LED cuentan con una eficiencia bastante alta, durabilidad, y un principio de funcionamiento que hace más rentable apagarlas siempre aunque solo sea por unos minutos. La conveniencia de dejar las bombillas encendidas o no viene dada por el coste que tenga de arranque, si supone un sobrecoste como por desgaste o por el consumo de arranque como ocurre con los antiguos fluorescentes.

Los fluorescentes compactos tienen un número máximo de encendidos y apagados; además, la energía extra que necesitan para encenderla equivale a un consumo de unos 5 segundos. Por ello, en el caso de poseer este tipo de alumbrado en una habitación, lo ideal es dejarlo encendido si se van a volver a usar en menos de 15 minutos, así se ahorrará en su encendido y su vida útil será mayor.

El otro tipo de bombilla que se puede tener en casa son las bombillas tradicionales, que cuenta con muy poca eficiencia y convierten solo el 10% de energía en luz desperdiciando el resto en forma de calor. Estas deben apagarse siempre que no se vayan a usar para no derrochar en la factura de la luz, ya que su uso hace que aumente el consumo exponencialmente. Lo ideal es no tenerlas en casa y están desaconsejadas de forma generalizada, su vida media es de unas 2.500 horas y en la relación calidad-precio, el consumidor sale perdiendo.

Lo ideal es tener instalado en casa las bombillas LED que tienen una gran durabilidad y su uso se va a reflejado de forma positiva en la factura de la luz. Si lo que quieres es ahorrar, esta es la mejor opción, sin olvidar apagarlas aunque sea por tan solo unos minutos, ya que su coste de arranque es insignificante y convierten la mayor parte de la energía en luz.