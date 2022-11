Estufa de pellets, bomba de calor... Esta es la mejor opción para calentar tu casa (según la OCU)

La calefacción se convierte en un quebradero de cabeza, sobre todo con la subida del precio de la electricidad. De media al año, en cada casa de nuestro país se gasta de media unos 750 euros en calefacción. Se trata de una cifra bastante elevada, y que seguirá subiendo si los precios de la energía y el gas se mantienen al alza como en los últimos meses. Por ello, es imprescindible conocer cuáles son las opciones más económicas para calentar la casa y sobre todo cual es la que más te conviene para tu tipo de hogar y necesidades familiares.

Si has comenzado a valorar el cambiar tu forma de calefacción ya sea porque tu caldera se ha roto, sea antigua o no tenga un buen mantenimiento, como el 60% de las existentes en toda la Unión Europea, o por los precios que alcanza el mantener la caldera es importante conocer los precios de los nuevos sistemas para calentar el hogar.

Desde la OCU, la Organización de Consumidores y Usuarios, han calculado el coste anual de calentar una vivienda de unos 90 metros cuadrados en una región fría con las tecnologías más usadas para esta labor. En cuanto a los gastos existen dos claros vencedores, la calefacción con biomasa y la aerotermia. Estas corresponden a la bomba de calor, alcanzando los 455 euros, y a las estufas de pellets que superan los 540 euros. Por detrás, se sitúan la caldera de gas natural de condensación, con 683 euros, la caldera de gasóleo, con 816 euros, los acumuladores eléctricos, que alcanzan los 1046 euros, y por último los más caros, los radiadores eléctricos de más de 1255 euros.

Las estufas o calderas de biomasa, según la OCU, tienen como ventajas que se considera una opción sostenible y se considera renovable, ya que sus emisiones netas de CO2 2 son nulas, además de una forma económica de calentar tu hogar. Por el otro lado sus inconvenientes son que necesita un conducto de evacuación de humos al exterior, así como un mantenimiento frecuente: hay que retirar cenizas y limpiar cámara de combustión

Por otro lado, las ventajas de la bomba de calor es que son muy eficientes, por cada kWh hora que consumen de electricidad aportan 4 kWh de calor. A pesar el precio elevado de la electricidad, esto les permite ser muy económicas, unos 455 € al año. También permite refrigerar la vivienda en verano. Gracias a su elevado rendimiento, es considerado una opción renovable para climatización. Pero tiene como contras que requieren unidades exteriores, lo que no siempre es posible, y para sistemas de aerotermia aire-agua la inversión es bastante elevada.

Otra opción son las calderas de gas de condensación. Se trata de sistemas muy eficientes, tienen hasta un 110% de rendimiento, superior al de calderas más antiguas, calientan de forma adecuada y con buen confort, aunque haga mucho frío y resulta la mitad de costoso que los radiadores eléctricos convencionales, unos 683 € al año. Sus aspectos más negativos son que Se necesita acceso al suministro de gas canalizado, tiene unos costes de instalación elevados, unos 4.000 € la instalación al completo, y aunque es más limpia que otras energías, no deja de ser un combustible fósil que emite CO2.