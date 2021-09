La Policía alerta sobre una nueva estafa con un falso concurso de Mercadona como gancho

La ciberdelincuencia sigue estando a la orden del día y las previsiones apuntan que el presente año 2021 va camino de superar los 250.000 delitos de esta índole. La pandemia ha acelerado la especialización en este tipo de estafas, perfeccionando las técnicas y aumentando el anonimato. Actualmente, los delitos informáticos consiguen recaudar más dinero que el tráfico de drogas o de armas, y cada vez son más los jóvenes que encuentran en la ciberdelincuencia una fuente de ingresos adicionales. Se estima que el aumento de estos casos ha sido de un 358 % en comparación con el año 2019 en cuanto a ataques por malware.

La Policía Nacional ha advertido, mediante el uso de sus redes sociales oficiales, de una nueva estafa que cuenta con la cadena de supermercados Mercadona como nuevo implicado en un caso de suplantación de la identidad.

Falso concurso para obtener nuestros datos

La nueva estafa originada por los ciberdelincuentes tiene como principal protagonista a la empresa Mercadona. Mediante el uso de su nombre y su logotipo, los estafadores intentan timar a sus víctimas con la premisa de un falso premio. A través del uso del correo electrónico, la frase "¡Has sido seleccionado!" nos avisa de un falso premio procedente de la compañía. Al hacer clic en los enlaces entraremos en varias páginas web donde al introducir nuestros datos los delincuentes se harán con ellos.

El cuerpo policial ha advertido de que el emisor efectivamente "no es Mercadona" y recomienda "si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial. No piques".

Claro, claro... Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos 🤔🤨❌¡NO TE LO CREAS!❌ No es @mercadona Y si tienes dudas contrasta siempre con la web oficial#NoPiques pic.twitter.com/ofORKR4igF — Policía Nacional (@policia) September 21, 2021

"Tú, que no has participado en ningún concurso, has sido misteriosamente seleccionado para recibir productos gratuitos", reza el tweet de la cuenta oficial de la Policía Nacional. Este es uno de los métodos más utilizados y más rentabilizados por los delincuentes de delitos cibernéticos. Conocido como phishing, este modelo de suplantación de identidad busca el engaño para conseguir contraseñas, datos bancarios o datos personales de gran importancia. Normalmente, los delincuentes suelen hacerse pasar por organismos oficiales, instituciones o marcas de gran reputación para lograr sus propósitos. Para ello, optan por los correos electrónicos, las llamadas o los sms.

Normalmente, los delincuentes suelen copiar la apariencia original de las grandes marcas a fin de generar confianza en sus víctimas. A través de premios, descuentos o grandes recompensas, los hackers logran que los usuarios accedan a formularios donde al rellenar los datos que deseen obtener perderemos el control de los mismos, por lo que es recomendable consultar siempre a las fuentes oficiales sobre la veracidad de este tipo de incentivos.