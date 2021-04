Tatuajes seguros, esto es lo que debes exigir en estos establecimientos

Hace unas década hacerse una tatuaje era algo de aventureros, esos 'locos' capaces de arriesgarse sin saber exactamente qué le podía pasar. Era sinónimo de informalidad y de personalidad. Hoy día se ha convertido en una práctica extendida.

Cada vez es más raro encontrar gente joven que no decide hacerse uno y no tan joven que se sube a una moda convertida en costumbre. Ahora bien, no vale hacerse el tatuaje en cualquier circunstancia y a manos de cualquier persona.

Ante el auge e incremento que hoy en día se observa en el consumo de los tatuajes desde la Dirección General de Consumo de la Consejería de Salud y Familias recomiendan prestar especial atención a las condiciones higiénico-sanitarias y metodología aplicada en la actividad del tatuaje, dada la gran implicación que ejercen sobre la salud de las personas. Los tatuajes deben ser seguros y esta es la seguridad que debes exigir en los establecimientos a los que acudas:

El tatuador debe haber sido vacunado de Hepatitis B y Tétanos , y cumplir estrictamente con las normas básicas de higiene en las manipulaciones.

Desinfección, esterilización y aplicación de utensilios con un único uso.

y aplicación de utensilios con un único uso. Asegurarnos de que en el envase de la tinta que usan los tatuadores se especifiquen los siguientes datos: el nombre y dirección de la entidad fabricante, la fecha de caducidad, las condiciones de uso y advertencias, el número del lote, los ingredientes, y la garantía de esterilidad.

Los profesionales están obligados a informar a los usuarios, tanto de forma verbal como escrita, sobre las contraindicaciones, las posibles complicaciones y las precauciones a adoptar los días previos y posteriores a la intervención: suprimir el consumo de alcohol o evitar la exposición al sol.

El establecimiento deberá tener hojas de quejas y reclamaciones a disposición de las personas usuarias.

Hacerse un tatuaje es un compromiso a largo plazo y el establecimiento en el que te lo hagas influirá en el resultado final. Siempre existe el riesgo real de sufrir una infección en la piel, una reacción alérgica y, si no existen las medidas higiénicas adecuadas, incluso podríamos contagiarnos de enfermedades como la hepatitis y el sida.

Consentimiento informado

A la hora de someterse a estas intervenciones las recomendaciones específicas varían dependiendo de la salud de la persona usuaria, de las condiciones higiénico-sanitarias en el área de trabajo, así como contrastar cualquier duda relativa a la salud en la consulta médica.

De esta manera, para ejercer un consumo responsable, los usuarios a los que se apliquen las técnicas del tatuaje deben rellenar el Documento de Consentimiento Informado, en el que expresan su voluntad de someterse a dichas técnicas y la información del método que se va a utilizar, así como la zona anatómica sobre la que se va a trabajar.

Dicho documento se debe obtener por duplicado con la firma del profesional que lleva a cabo el trabajo y del usuario, que se quedará con una copia. A este Documento de Consentimiento Informado le debe acompañar el consentimiento expreso y por escrito de quien ejerza su patria potestad o representación legal, en el caso de los menores de 16 años y de las personas con necesidades especiales.