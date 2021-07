Estos son los test de antígenos a la venta en farmacias homologados

La llegada de los test rápidos de antígenos a las farmacias, disponibles ya sin receta médica, ha supuesto que este tipo de productos se agoten rápidamente en este tipo de establecimientos. Su precio oscila entre los 6 y los 14 euros y su stock se encuentra actualmente agotado en la mayoría de farmacias.

Los tests de autodiagnóstico disponibles se dividen en ocho con muestra nasal y uno salival. Aunque las nuevas medidas también contemplan la venta sin receta de pruebas rápidas de anticuerpos, estos son desaconsejados por OCU si lo que se desea es conocer si se ha pasado el contagio.

La Organización de Consumidores y Usuarios, OCU, ha lanzado un comunicado para insistir en la importancia de adquirir solamente productos homologados en farmacias.

Test rápidos homologados de antígenos disponibles

Prueba rápida antígeno Covid-19. (Fabricante: Hangzhou Alltest Biotech).

Test rápido de antígenos Sars-Cov-2 (Fabricante: Xiamen Boson Biotech).

Flowflex prueba rápida de antígeno Sars-Cov-2 (Fabricante: Acon Biotech).

Diaquick prueba rápida de antígeno Sars-Cov-2 (Fabricante: Acon Biotech).

2019-nCov test antígeno (Fabricante: Guangzhou Wondfo Biotech).

Clinitest Rapid Covid-19 antigen self-test (Fabricante: Healgen Scientific).

Sars-Cov-2 antigen self test nasal (Fabricante: SD Biosensor).

Prueba rápida antígeno Sars-cov-2 (Fabricante: Hangzhou Alltest Biotech).

Kit prueba rápida de antígeno Sars-cov-2 para autodiagnóstico (Fabricante: Beijing Lepu Medical Technology).

Estos nueve tests se encuentran homologados y cuentan con marcado CE, además podemos identificar el organismo que lo ha evaluado con cuatro dígitos. Estos antígenos se encuentran a la venta en la mayor parte de farmacias de todo el territorio nacional a un precio que va desde los 6 a los 14 euros.

La Organización advierte de que su compra puede realizarse de manera presencial en las propias farmacias o en la web de dichas farmacias. No obstante, hay que tener cierta precaución a la hora de realizar la compra de este tipo de test por internet. Siempre que se recurra a alguna farmacia online, en la que no hayamos realizado ninguna compra previa, debemos comprobar que esa farmacia se encuentra autorizada acudiendo al sitio web Distafarma. Esto nos garantizará de que el establecimiento se encuentra autorizado para la venta de estos test.

Estos tipos de test rápidos no sirven para confirmar la infección activa del mismo modo que tampoco servirán para la obtención de un certificado para viajar. Si el resultado de estas pruebas es positivo se debe acudir de inmediato a un centro sanitario para que nos realicen una PCR o una prueba rápida de antígenos. Por su parte, OCU sigue en su lucha para que se puedan ofrecer test gratuitos a todas las personas que aún no han podido recibir la vacuna y vayan a viajar para que, de esta forma, no exista discriminación en este sentido.