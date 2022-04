Cómo ahorrar al hacer la lista de la compra

Cuando se trata de hacer la lista de la compra, en ocasiones no sabemos cuál es la cantidad exacta que necesitamos de cada producto. Si no planificamos cual será nuestro menú diario o semanal pueden ocurrir dos cosas: que no tengamos los producto suficientes o que estos mismos productos se nos estropeen. Para evitar estas dos opciones tenemos una tercera, comprar grandes cantidades con descuento.

Para evitar que nos ocurran este tipo de situaciones existen varias soluciones. Una de ellas es preparar un menú semanal con una compra ajustada, ir todos los días a comprar la comida o por último comprar grandes cantidades de productos, los cuales suelen tener descuentos a menudo, y elegirlos bien para que estos sean duraderos.

En caso de elegir la última opción debemos elegir los mejores productos para comprar y almacenar, para que estos no acaben en la basura sin haberlos podido aprovechar. Está bien decir que el desarrollo en las técnicas de conservación ha avanzado mucho, hasta el punto de que se pueden conservar alimentos un largo periodo de tiempo sin que las cualidades nutricionales se vean afectadas.

Es obvio que no se puede pretender que un producto que ha sido enlatado tenga el mismo sabor y textura que un alimento fresco. Pero sus valores nutricionales se conservan perfectamente. A continuación van unos cuantos alimentos que puedes comprar en el supermercado y puedes ahorrar unos euros al adquirirlos.

Legumbres

Son alimentos que son muy saludables, ya que son ricas en minerales, fibras, antioxidantes y vitaminas. Este tipo de productos pertenece al grupo de alimentos que se pueden comprar y almacenar en grandes cantidades. Son perfectas, ya que se conservan a una temperatura ambiente durante largos periodos de tiempo. Mientras estén bien envasadas y los recipientes las protejan de la humedad y la oxidación, pueden durar hasta diez años sin que se vean alteradas.

Carne y pescado

Ambos productos son los más pereceros que existen. Si se guarda en la nevera y no tienen ningún tipo de preparado o conservante por parte de la industria, la vida del producto puede ser de 24 o 72 horas aproximadamente. El congelado industrial es mejor que el casero, ya que, el tiempo de congelación es menor al igual que su temperatura. Es aconsejable que se congelen por unidades, esto es debido a la vida útil tan corta que tienen. En el caso del pescado al congelarlo también se consigue acabar con el parásito conocido como anisakis.

Verduras

Varios estudios han demostrado que las verduras en conserva y congeladas mantienen sus nutrientes y micronutrientes, que son los que hacen que sean considerados una parte importante de una dieta saludable. Productos como guisantes, judías o el brócoli se pueden comprar directamente congelados y ahorrarse una gran cantidad de dinero. En cuanto a las verduras en conserva, son también una buena opción, pero en cuanto al precio podemos decir que son las más, ya que han sido cocinadas y vienen envasadas en latas o tarros de cristal.

Cereales

En cuanto a este tipo de alimentos podemos destacar la espelta, el arroz integral y la quinoa que son ideales para almacenar en la despensa. Estos alimentos pueden llegar a durar hasta 3 años almacenados de forma correcta. La avena, es un alimento muy apreciado ya que consta de carbohidratos de lenta absorción, también es un alimento rico en vitaminas del tipo B, minerales como el magnesio y el zinc y un tipo de fibra llamado beta-glucano. En este caso, este alimento dura hasta los 3 meses y hasta 4 si lo envasamos al vacío.