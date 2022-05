Atento a estos puntos si vas a cerrar una cuenta en el banco

En muchas ocasiones, los usuarios tienen cuentas bancarias que ya no utilizan. Sea por cambiar de banco o porque se abrió la cuenta con un propósito que se cumplió o nunca se llevó a cabo, si se tiene una cuenta corriente que no se utiliza, cerrarla a tiempo pueden ahorrar muchos inconvenientes innecesarios.

Ahora bien, antes de iniciar el proceso de cierre de una cuenta, hay una serie de factores a tener en cuenta:

¿Cuánto se tarda en oficializar la cancelación de una cuenta?

Desde que se envía una solicitud para cancelar una cuenta hasta que esta cancelación se efectúa, no deben pasar más de 24 horas por ley.

¿Cuál es el coste de la operación?

Esta cancelación no debe tener costes, a no ser que el contrato de la cuenta haya durado menos de seis meses. No obstante, si has disfrutado de alguna promoción o similares, normalmente se te pedirá un periodo de permanencia en la entidad en cuestión, por lo que si cancelas la cuenta antes de que este periodo finalice, es posible que la entidad te exija ciertos pagos, como parte del importe de un regalo si lo hubiera. Por otra parte, si has estado pagando comisiones por adelantado antes de la cancelación de cuenta, el banco debe devolverte la parte correspondiente de las mismas. Un ejemplo de esto son las comisiones de mantenimiento de la cuenta y la tarjeta asociada.

¿Es obligatorio cancelar la cuenta en la misma sucursal en la que se abrió?

La cancelación de una cuenta corriente no tiene por qué ser en una sucursal específica, y ni siquiera es obligatorio efectuarla de manera presencial, pero muchos clientes se encuentran con que se les remite a la misma sucursal en la que se abrió la cuenta al ir a su sucursal más cercana. Sin embargo, el Banco de España considera que el banco debe aportar a su cliente facilidades como solicitar esta cancelación a distancia, a no ser que exista una cláusula específica en el contrato que constate que se debe cancelar la cuenta de manera presencial, y esta cláusula es muy inusual.

¿Qué se necesita aportar para poder cancelar una cuenta?

Se deben devolver los instrumentos de pago y similares que estén asociados con la cuenta corriente que se quiere cancelar, como tarjetas o talonarios.

La mejor opción es solicitar la cancelación por escrito. Para ello, plataformas como OCU ofrecen modelos y plantillas para que confeccionar esta solicitud escrita sea más cómodo. Si se realiza esta solicitud por escrito es recomendable duplicarla para que, una vez se presente en la sucursal, se devuelva al cliente una copia sellada que haga las veces de justificante.

. Para ello, plataformas como OCU ofrecen modelos y plantillas para que confeccionar esta solicitud escrita sea más cómodo. Si se realiza esta solicitud por escrito es recomendable duplicarla para que, una vez se presente en la sucursal, se devuelva al cliente una copia sellada que haga las veces de justificante. Si no existen cláusulas que obliguen a realizar esta solicitud de manera presencial dentro del contrato de la cuenta se puede solicitar la cancelación de manera telemática, como por teléfono u online.

Así se puede cerrar una cuenta con varios titulares

Se debe tener en cuenta que la solicitud de cierre de cuenta corriente debe ser firmada por todos los titulares, de manera que se demuestre que todos están de acuerdo con cerrar la cuenta es cuestión. De lo contrario, existe la posibilidad de que la solicitud de cierre no se acepte.

¿Se puede cerrar una cuenta con un préstamo?

Esto no puede darse si la entidad bancaria informa al cliente de manera previa a la contratación de que es obligatorio mantener una cuenta vinculada, además de su coste, y esta información figura de manera expresa y clara en el contrato.

Sin embargo, si no se da este supuesto, se podrá cancelar la cuenta corriente.