El comercio sigue en cifras bajas pese al retorno de la movilidad

Tras el final del Estado de Alarma, el descenso de la incidencia Covid, el alto ritmo de vacunación y la llegada del buen tiempo se esperaba el mes de junio en los comercios como agua de mayo y de momento lo que ha llegado en un buen jarro de agua frío en forma de discretos resultados en lo que las ventas en tiendas se refiere.

Sí, los españoles tenemos ganas de libertad, de salir a pasear, de sentir el aire y el sol en la cara, ahora incluso sin la obligación de llevar puesta la mascarilla, pero aún no estamos dando ese pasito extra de entrar a las tiendas y arrasar con todo eso que llevamos meses queriendo comprar. Y eso los comercios lo notan. Y mucho.

Según datos de TC Group Solutions, recogidos en la revista Info Retail, las cifras de tráfico exterior durante el mes de junio han subido un 9% en España respecto a junio de 2020, pero ese 9% únicamente se cristaliza en un 2% más de ventas. Insuficiente a todas luces para un sector que vive con la soga al cuello permanente desde hace meses, haciendo acopio de ayudas para sobrevivir, y que necesita de una temporada de rebajas de verano excelentes para salir algo a flote.

Factores que afectan al consumo en tiendas

¿Qué factores están influyendo en que los datos de venta no se disparen como estaba previsto? Muchos son los aspectos que se pueden analizar a la hora de explicar que las tiendas no hayan entrado aún en una dinámica de alta demanda por parte de los usuarios. En primer lugar el impacto de la venta on line y la reciente celebración del Prime Day de Amazon, que ha acaparado el foco de compras en las últimas semanas; en segundo lugar las rebajas de verano que oficialmente empiezan este 1 de julio, por lo que antes de comprar algo semanas antes es posible que esperes para inspeccionar las tiendas en tiempos de chollazos y mientras tanto te limites a vigilar la prenda que quieres para que no se agote, pero 'sin tocar'.

La celebración del Amazon Prime Day, la espera a las rebajas de verano y los problemas con el turismo desde Reino Unido, hándicaps a tener en cuenta

También influye en este estancamiento de ventas en junio, sobre todo en lugares como Baleares y Cataluña, los problemas iniciales con el turismo procedente de Reino Unido, encargado casi siempre de dar ese empujón inicial a la temporada de verano y que en esta ocasión por las trabas Covid impuestas desde su origen han provocado un descenso de hasta 13 puntos respecto al año pasado, un 37% respecto a lo que habitúa ser en zonas eminentemente turísticas como Palma de Mallorca.

Ahora, con el tráfico aéreo reactivado, y con un incremento de pasajeros del 36%, según datos de Aena, el tejido comercial espera transformar ese incremento de transeúntes en las zonas comerciales de Madrid, por ejemplo (también en un 36%), en mayor entrada de capital en sus cajas registradoras. Algo que ya ha empezado a producirse en otras ciudades como Bilbao, muy demandada en el turismo nacional, que ha logrado atraer a sus visitantes con un aumento de entrada a los comercios de un 8%, seis puntos superior a la media de toda España.