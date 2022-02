Casi la mitad de la comida desperdiciada es fruta y verdura

La fruta y la verdadera son productos clásicos de cualquier cocina, pero la cantidad de estos alimentos que acaba en la basura es muy alta en comparación con otro tipo de alimentos. En 2020, la cantidad de kilos de fruta y verdura que acabaron en el cubo de la basura fue de 474 millones, un 45% de toda la comida que se tiró en los hogares españoles.

A raíz de este problema de desperdicio de alimentos, surge el estudio de Too Good To Go, una empresa que colabora con distintos comercios ofertando productos a un precio bajo que podrían acabar en el cubo de la basura. Su investigación revela que el 70% de los españoles asegura tirar frutas y verduras a la basura con frecuencia. El estudio también revela que el 83% de las personas con menos de 34 años desperdician frutas y verdura con mayor frecuencia que otros sectores de la población.

El alimento más desperdiciada por los españoles es la fruta, con un 22% respecto al 17% de las verduras. Las verduras que encabezan la lista son los tomates y las lechugas, mientras que los plátanos, las fresas y las naranjas son las frutas más desperdiciadas.

Los motivos para desperdiciar frutas y verduras

Según el estudio de Too Good To Go, la población desperdicia comida por razones muy diversas. Según el 92% de las personas que han participado en la investigación, la principal razón por la que se desperdician frutas y verduras es que estén ya muy maduras o que empiecen a coger moho. El 10% de los encuestados mantienen que algunas veces el problema es de cantidad y que los alimentos maduran rápidamente y un 7% directamente tira fruta y verdura porque es fea o imperfecta. El 30% de los que han participado en el estudio afirman no comprar frutas o verduras que tengan un aspecto imperfecto.

La directora de Too Good To Go en España y Portugal, Madalena Rugeroni, señala algunos de las conclusiones a las que se ha llegado gracias al estudio: “Aunque el 57% de españoles se siente muy responsable de dañar al planeta cuando tira fruta y verdura, siendo las mujeres las que más responsabilidad sienten (65%), vemos que el desperdicio sigue siendo una constante. Pero combatirlo está en manos de todos”.

"Acciones tan sencillas como planificar mejor la compra, prestar más atención a la correcta conservación de estos productos, ser creativos en la cocina con esa fruta o verdura madura y hacer recetas de aprovechamiento son claves para reducir las cifras de desperdicio", son algunas de las posibles medidas que la directora de Too Good To Go en la Península tomaría para combatir el desperdicio de comida.