La app contra el desperdicio alimentario Too Good To Go cierra 2020 con 2 millones de comidas salvadas en España

La app Too Good To Go avanza en su lucha contra el desperdicio de alimentos al acabar el año 2020 superando los 2 millones de packs de comidas salvadas en España, lo que supone que ya ha evitado el desperdicio de más de 2.000 toneladas de comida desde su lanzamiento en el país en septiembre de 2018.

"En julio de 2020 alcanzamos el primer millón de comidas salvadas en España y a finales de diciembre llegamos a los 2 millones. En solo seis meses duplicamos el volumen de comida salvada que no ha ido a la basura. Esto demuestra que el compromiso y la concienciación sobre el desperdicio de alimentos sigue creciendo y que cada vez son más los consumidores y negocios que quieren ser parte activa del cambio", señala la directora de Too Good To Go en España y Portugal, Madalena Rugeroni.

A través de esta aplicación, miles de restaurantes, supermercados, panaderías, fruterías, entre otros comercios, venden su excedente diario de comida a precios reducidos que los usuarios pueden salvar a través de la app y recoger en el establecimiento para ayudar a evitar el desperdicio de esa comida al final de la jornada, una solución que beneficia a los negocios, las personas y al planeta.

La app cuenta con 2 millones de usuarios y más de 6.000 establecimientos unidos a su iniciativa en España. En el último año se han unido algunas grandes marcas como Ikea, Alcampo o Carrefour, que ya han implementado la app en todos sus centros del país. También otras cadenas locales como supermercados masymas, Lupa o Grupo Mas.

El objetivo para este año 2021 es salvar 5 millones de packs de comida en España, más de 5.000 toneladas de alimentos

"Frenar el desperdicio de alimentos ha sido señalado por los expertos como solución principal para combatir el cambio climático. Gracias a la comida que hemos salvado en España hemos ahorrado ya la emisión de más de 5.000 toneladas de CO2eq, el equivalente al CO2 emitido por 2.908 vuelos de Madrid a Tokyo", comenta Rugeroni. Y añade que el objetivo para este año en España "es seguir ampliando la red de negocios y salvar 5 millones de packs de comida, es decir, más de 5.000 toneladas de alimentos este 2021".

Una iniciativa en expansión

En septiembre de 2020, Too Good To Go comenzó su lucha contra el desperdicio de alimentos en Estados Unidos abriendo operaciones en Nueva York, Boston y New Jersey, y próximamente lanzará la app en Philadelphia, Washington D.C y San Francisco en abril.

En Estados Unidos, se desperdicia cada año el 40% de la comida. El objetivo de Too Good To Go es conseguir sumar a más de 8000 negocios a su iniciativa y construir una comunidad de más de 2 millones de usuarios para finales de este 2021.

Globalmente, la compañía ya ha evitado el desperdicio de más de 60 millones de packs de comida para este 2021 espera salvar otros 65 millones. Además, prevé generar 350 nuevos empleos que se sumarán a las más de 800 personas que ya forman parte de la compañía. Todo ello para seguir llevando la lucha contra el desperdicio de alimentos un paso más allá y avanzar hacia el objetivo de salvar mil millones de comidas para 2024.