¿Desenchufar la televisión o apagarla? Esto es lo que supone en tu factura de la luz

El consumo de luz por parte de los aparatos electrónicos que siempre están conectados a la corriente, es conocido como el consumo fantasma. Esto ocurre con la gran mayoría de dispositivos que tenemos en casa, al no ser utilizados se dejan enchufados, es decir, suelen estar en modo "stand by". A pesar de que el aparato no esté funcionando, tenemos que decir que este consume electricidad.

La acción de dejar enchufados los dispositivos electrónicos hace que nuestra factura de la luz a final de mes incremente. Según varios estudios pagamos por esta energía entre 30 y 60 euros cada año. Si analizamos la cantidad a final de mes, no es algo muy significativo, pero viendo el desembolso a anual si es recomendable evitar este consumo fantasma.

Uno de los aparatos electrónicos que más consume por estar en "stand by" es el televisor, ya que casi toda su vida útil está en dicho modo cuando no es utilizado. Además en los hogares suele haber más de un televisor, lo que incremente el consumo fantasma del que hemos hablado anteriormente.

Aunque el televisor puede ser el primer dispositivo que se nos ocurra que está consumiendo electricidad sin estar siendo utilizado, no es el único. Esto pasa también con aparatos como el cargador del móvil, es muy común terminar de cargar el móvil y dejarlo enchufado. Pues bien, eso también está incrementando nuestra factura de la luz a final de mes.

También hay que tener en cuenta los electrodomésticos, ya que aunque no tengan un piloto que indiquen que están en stand by, son dispositivos y aparatos que pueden llegar a consumir sin estar en funcionamiento. Uno de los más comunes es el microondas.

Consejos para evitar el consumo fantasma

Etiqueta energética: Los aparatos electrónicos tienen una etiqueta en la cual puedes observar su consumo en stand by o consumo fantasma.

Temporizador: Los temporizadores nos permiten desconectar de manera automática algunos de nuestros aparatos eléctricos para conseguir un menor consumo energético.

Regletas: Las regletas nos permiten desenchufar fácilmente los aparatos conectados con su interruptor para evitar el consumo fantasma o stand by.

Desenchufar electrodomésticos: Si quieres ahorrar en tu segunda residencia que no utilizas o vas a pasar un largo tiempo fuera de casa, lo ideal es desenchufar tus electrodomésticos. Aunque no lo parezca, tendrás un hogar más eficiente.