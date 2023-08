¿Qué factor nos influye más para decidirnos a comprar algo?

Se acerca el mes de septiembre y con ello la temida época en la que los gastos de volver a la rutina se apoderan de tu economía. La vuelta al cole, al trabajo, a las actividades deportivas, culturales y de ocio aparcadas durante el descanso veraniego bien merecen renovar los instrumentos, ropa o materiales necesarios para llevarlas a cabo. Es tiempo de comprar y merece la pena no hacerlo a lo loco, pero ¿qué factor nos influye más a la hora de concretar nuestras compras? Aquí os lo analizamos.

Estilo de vida, motivación, edad, percepción de la marca, calidad del producto o precio del mismo son factores que afectan al comportamiento de los consumidores, pero, según una encuesta de Packlink, el añadido definitivo que nos hace decantarnos por una cosa u otra son las reseñas que encontramos del producto por Internet.

La mitad de los españoles confía en las reseñas que encuentra del producto por Internet para decidir qué comprar

Nada de lo que nos dice nuestra cuñada o lo que hemos visto en el post de la influencer de moda. Según este estudio, sólo el 1% sigue las recomendaciones de los influencers, mientras que los españoles confían en las reseñas (46%) para decidir qué comprar. Y es que, a la hora de encontrar esos trucos para ahorrar en la compras de la 'vuelta al cole' o intentar combatir la subida de precios (Málaga y Huelva son las provincias andaluzas donde es más caro comprar on line), Internet es el rey en un clic.

Bien es cierto que son numerosos los expertos que avisan del peligro que tiene esta consideración, ya que muchas de las reseñas no son fiables, se han escrito al dictado de la marca o se han construido con el deseo de dañar a una empresa que no actuó a tu antojo en determinada situación, pero la realidad es que la inmensa mayoría de consumidores antes de afrontar una compra medianamente relevante teclea el nombre de la empresa en cuestión o del producto en concreto que vamos a comprar para ver sus referencias en Google, comparar precios y analizar lo que supuestamente dicen de él otros usuarios que ya han probado sus prestaciones (o no).

Consejos para optimizar las compras por Internet

Así, ante la posibilidad de que emerja cualquier tipo de duda a la hora de adquirir un producto, desde Packlink ofrecen a los consumidores algunos consejos claves para comprar por Internet sus compras online. El primero es el antes mencionado de que no todas las reseñas son verdaderas por lo que hay que ver, al menos, su procedencia y el historial de quien las hace.

Comprobar la seguridad de la web y los métodos de pago, así como revisar las descripciones de los productos y que tengamos acceso a una política de devoluciones sencilla son aspectos fundamentales para no vernos atrapados en cualquier tipo de estafa futura y poder recuperar nuestro dinero una vez llevada a cabo la compra.