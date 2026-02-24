El Gobierno cambia las normas del pan sin gluten, la aceituna rellena y el jamón de pavo
El Consejo de Ministros aprueba un real decreto que actualiza la normativa de calidad alimentaria para adaptarla a nuevas demandas del consumidor y avances tecnológicos
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que actualiza la normativa de calidad alimentaria para ofrecer información más clara, con novedades para la comercialización de productos como las aceitunas rellenas, la horchata, el jamón de pavo o el pan sin gluten.
El real decreto modifica y deroga diversas disposiciones reglamentarias en materia de calidad alimentaria para adaptar la normativa a la innovación tecnológica y a las nuevas demandas del consumidor, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en un comunicado.
Entre las principales novedades destaca la inclusión del pan sin gluten dentro de los productos regulados por la norma de calidad del pan, en la que hasta ahora no estaba incluido.
"Con ello se da respuesta a una demanda del colectivo celíaco y se da cobertura normativa a una oferta creciente de un producto vinculado a necesidades específicas de un buen número de consumidores por intolerancias", según Agricultura.
Con la modificación aprobada se habilita a que productos no elaborados con harina puedan denominarse pan, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la norma de calidad de este producto básico.
Horchatas y galletas, en la nueva normativa
Otras novedades afectan a las autorizaciones de horchata, de derivados cárnicos, con el reconocimiento del "jamón de pavo" o a las exigencias para los rellenos de las aceitunas de mesa.
- Horchatas: El real decreto autoriza de elaborar horchata sin azúcares añadidos y con contenido reducido de azúcar, aunque para preservar su calidad tradicional se prohíbe el uso de edulcorantes y colorantes.
- Grasas comestibles y preparados grasos: Se redefine el concepto "preparados grasos" para evitar que mezclas de aceite de oliva con otros aceites vegetales se comercialicen bajo esa denominación.
- Galletas: Se elimina el límite máximo de cenizas para facilitar las nuevas formulaciones con integrales, fibras y otros ingredientes innovadores.
- Vinagres: Se reconocen prácticas tradicionales (especialmente en productos con Denominación de Origen o Indicación Geográfica Protegidas), se amplían ingredientes permitidos y se flexibiliza la tolerancia en la indicación de acidez para los vinagres con los mencionados sellos de calidad.
- Derivados cárnicos: Se regulan nuevas menciones de valor añadido demandadas por el consumidor, como "natural" y "elaboración artesana".
- Además, se reconoce el "jamón de pavo" como denominación consagrada por el uso, se elimina "mortadela Bolonia" de la lista de denominaciones y se refuerza la trazabilidad en jamones y paletas curados y la información sobre la fecha de entrada en salazón.
- Aceitunas de mesa. Se exige que los rellenos en forma de pasta se indiquen claramente en ingredientes y se mantienen denominaciones tradicionales como "aceitunas rellenas de anchoa".
- Sidra natural y sidra: se incorporan las sidras de hielo y se recuperan prácticas tecnológicas como clarificación, despectinización, decoloración y desodorización.
