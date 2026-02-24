El Gobierno cambia las normas del pan sin gluten, la aceituna rellena y el jamón de pavo

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que actualiza la normativa de calidad alimentaria para ofrecer información más clara, con novedades para la comercialización de productos como las aceitunas rellenas, la horchata, el jamón de pavo o el pan sin gluten.

El real decreto modifica y deroga diversas disposiciones reglamentarias en materia de calidad alimentaria para adaptar la normativa a la innovación tecnológica y a las nuevas demandas del consumidor, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), en un comunicado.

Entre las principales novedades destaca la inclusión del pan sin gluten dentro de los productos regulados por la norma de calidad del pan, en la que hasta ahora no estaba incluido.

"Con ello se da respuesta a una demanda del colectivo celíaco y se da cobertura normativa a una oferta creciente de un producto vinculado a necesidades específicas de un buen número de consumidores por intolerancias", según Agricultura.

Con la modificación aprobada se habilita a que productos no elaborados con harina puedan denominarse pan, siempre que cumplan los demás requisitos establecidos en la norma de calidad de este producto básico.

Horchatas y galletas, en la nueva normativa

Otras novedades afectan a las autorizaciones de horchata, de derivados cárnicos, con el reconocimiento del "jamón de pavo" o a las exigencias para los rellenos de las aceitunas de mesa.