Cosas a tener en cuenta cuando vas a hacer la compra: la norma de los tres días

Septiembre es mes de recuperar rutinas. De preparar el despertador para llegar a tiempo al colegio o el trabajo, de tiempo perdido en atascos o llamadas infructuosas al servicio técnico de la empresa para arreglar ordenadores, de hacer propósito de enmienda para comer mejor y más sano.

Pero a veces, demasiadas, los obstáculos se ponen en nuestro camino. Por ejemplo a la hora de hacer la compra en el supermercado ¿Por qué el aceite de oliva cuesta hasta un 45% más en función de dónde se compre? La subida generalizada de precios obliga a los consumidores a buscar trucos que ayuden a ahorrar manteniendo una alimentación equilibrada.

Málaga y Huelva se presentan como las provincias andaluzas donde es más caro comprar por Internet, pero cuando hablamos de acercarnos al terreno existen algunas cosas a tener en cuenta cuando vas a hacer la compra. Como la norma de los tres días que destaca el cocinero Nino Redruello (@ninoredruello).

Para este reputado chef de 'La Ancha' de nada sirve llegar a las diferentes calles del supermercado y empezar a llenar el carrito sin ton ni son, añadiendo alimentos que nos van entrenando por los ojos, sin medir las proporciones o el impacto que va a generar en nuestras despensas y frigoríficos. Nino lo tiene claro y así lo dejó dicho recientemente en el programa Gastro SER. "Hay que comprar y cocinar siguiendo la norma de los tres días".

¿En qué consiste la norma de los tres días?

La norma de los tres días es una ley no escrita de todo buen cocinero que debe saber que cualquier producto que cocinemos o se congela o a los tres días se pone malo, por lo que exige que afinemos nuestra estrategia antes de comprar en el supermercado, más aún en estos tiempos en los que desperdiciar comida debería estar considerado un delito.

Cualquier producto que cocinemos o se congela o a los tres días se pone malo, por lo que exige que afinemos nuestra estrategia antes de comprar en el supermercado

Hay que comprar en función de lo que vayas a cocinar. Y comer sabiendo lo que se come y cómo se come. Nada de dejarse llevar por las llamadas de atención en los supermercados ("No hay que fiarse de nada ni de nadie", argumenta Redruello) y mucho mejor apostar por los pequeños productores que por las grandes superficies a la hora de hacer la compra porque, según este reputado chef, "siempre suelen hacer las cosas con más respeto y más amor".

Y absténgase de dejarse llevar por los impulsos porque "todo lo que sea comprar, abrir y comer, ¡malo!"