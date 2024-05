Países Bajos , expulsado de Eurovisión: sólo actuarán 25 países esta noche

Se ha confirmado lo que ya publicaba este periódico anoche: Países Bajos no estará en la final de Eurovisión que se celebra esta noche el Malmö (21.00 horas, La 1) y su representante, Joost Klein, ha sido descalificado. Su ausencia en los ensayos ya presagiaba que no iba a poder estar presente en la final, en plena investigación policial por unas presuntas amenazas a una productora de la televisión sueca, STV, tras la tensa rueda de prensa en la noche de este jueves, tras la segunda semifinal, y la presencia de la representante israelí, Eden Golan.

Klein mostraba su rechazo a estar en la misma mesa, cubriéndose con su bandera, y la representante griega simulaba dormir. Ante las preguntas de un periodista sobre la seguridad en el festival, permitiendo que Golan respondiera o no, la voz de Klein atronó en la sala "¿y por qué no?" ¿Por qué no iba a responder la israelí?

El neerlandés habría sido presa de los nervios en ese enfrentamiento posterior que ha desembocado en su expulsión. La organizadora, la UER, insiste en separar este incidente de la crisis mediática con Israel. La justificación de la UER es esta: "Mantenemos una política de tolerancia cero hacia el comportamiento inapropiado en nuestro evento y nos comprometemos a proporcionar un entorno de trabajo seguro para todo el personal del concurso. En vista de ello, el comportamiento de Joost Klein hacia un miembro del equipo se considera contrario a las normas del concurso", zanja sobre la descalificación.

La relación de los medios israelíes y de la propia delegación participante ha estado dominada en estos días por la tensión y una actitud hostil ante las protestas que causan la presencia de este país en el festival (un programa que está patrocinado de forma multimillonaria por una firma nacida en Israel). Golan es la gran favorita a ganar esta noche por un apoyo viral del televoto a lo largo del mapa.

Quien no va a poder ser votado es Países Bajos y Europapa, que era una de las canciones favoritas de la gala. Finalmente serán 25 países, por lo que España pasa del 8º lugar en aparecer al 7º (afectaría, por tanto, si aparece antes de un bloque publicitario, como sucede ahora, o después). Israel estaba emplazada en 6º lugar, tras la actuación neerlandesa por lo que pasa a aparecer en ese quinto lugar reservado para Joost Klein.

Israel tiene muchas posibilidades de ganar hoy Eurovisión con una balada, Hurricane, cuya letra hubo que cambiarse en tres ocasiones por sus alusiones políticas.