La alerta de la OMS sobre el aspartamo se queda corta: "Vivimos en una sociedad sobreedulcorada"

Sí pero no. La OMS acaba de declarar el edulcorante aspartamo como "posiblemente cancerígeno" para los humanos, pero admite que la evidencia científica es "limitada" y el comité de expertos mantiene el umbral de ingesta admisible en 40 miligramos por kilo de peso al día. ¿Qué significa esto?

"La OMS ha dado unas recomendaciones, pero no tiene capacidad para comunicar de manera que llegue a la gente las recomendaciones precisas", destaca el endocrino del Hospital Vithas Sevilla, Cristóbal Morales.

Una cosa está clara, el aspartamo ha entrado a formar parte de los posibles cancerígenos para el ser humano, tal y como ha concluido la Agencia Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), perteneciente a la OMS, que lo ha incluido en la lista de agentes carcinógenos, dentro del grupo 2B (donde se incluye por ejemplo, el aloe vera o las verduras encurtidas o el colorante amaranto). Sin embargo, la evidencia científica al respecto ha sido tachada de "limitada", con lo que la OMS reafirma, al mismo tiempo, que el aspartamo "es seguro para la salud de una persona que consuma este edulcorante de forma diaria, siempre que se encuentre dentro del límite".

¿Y cuál es ese límite? El endocrino sevillano reproduce las indicaciones difundidas por el organismo mundial de salud. Este nivel se sitúa en 40 miligramos por kilo de peso corporal, lo que en términos prácticos supone que un adulto de 70 kilos debería tomar entre 9 y 14 latas de refresco -que suelen contener entre 200 y 300 miligramos de aspartamo por unidad- para considerarlo un consumo límite. En el caso de un niño de unos 20 kilos, el consumo máximo aconsejable sería de 800 miligramos o dos a tres latas, según se explicó en una conferencia de prensa en la que se presentaron los resultados de sendos estudios realizados por separado por grupos científicos del Instituto Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC) y de la OMS junto con la Agencia de la ONU para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

Para el endocrino, "no hay motivos para que cunda el pánico", pero sí es una señal de alerta para estar "más vigilante a aquello que consumimos y que, de manera natural, no tiene azúcar, pero sí están edulcorados y eso hace que nos acostumbremos a comer todo muy dulce, sobre todo, con los niños".

Sociedad "sobreedulcorada"

El doctor Morales recomienda "recuperar" el patrón nutricional mediterráneo de toda la vida. "En definitiva, y en base a cómo ha sido difundida la alerta, esta señal nos sirve para estar alerta e intentar huir de todo lo edulcorado porque sí es cierto que nuestra sociedad está edulcorada por encima de nuestras posibilidades", recalca. "La gente debe interpretar esta clasificación de la OMS en el sentido de intentar limitar con sentido común el uso de tanto edulcorante y volver a nuestra dieta mediterránea tradicional y nuestro producto de cercanía", defiende.

El endocrino destaca el ahínco de esta tendencia en los últimos años, en los que el azúcar ha pasado a ser considerada el "veneno blanco". "Cuando nos dimos cuenta de que el azúcar mataba, todos nos tiramos de cabeza a los productos edulcorados. Basta con echar un vistazo en el supermercado para ver cómo la mayor parte de los productos son sin azúcar o ligth. Con ello, es casi imposible que no se ingiera edulcorante. De hecho es una estrategia porque están hechos de manera que generen una cierta adicción y están estudiados para que tengan la cantidad suficiente para crear ese enganche al producto ultraprocesado", concreta.

De este modo, Cristóbal Morales recomienda a los consumidores reflexionar sobre por qué utilizan el aspartamo, al recordar que la OMS ha aclarado recientemente que ningún edulcorante artificial contribuye a perder peso, como es la idea generalizada. "Al final, esas personas que viven con obesidad, se controlan más, están a dieta toda su vida, y son las que más edulcorante toman posiblemente. A lo mejor, el cáncer está más relacionado con la obesidad, que con edulcorantes", cuestiona.

Los posibles vínculos con el cáncer

La evaluación sobre la seguridad para la salud del aspartamo ha sido realizada, por separado, por el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer (IARC, por sus siglas en inglés), perteneciente a la OMS, y el Comité Mixto de Expertos en Aditivos Alimentarios de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

En concreto, los 13 miembros y 13 expertos de 15 países de este comité mixto han asegurado que no hay "razones suficientes" para disminuir el límite diario de 0-40 mg/kg de peso corporal para el aspartamo. "Las pruebas de una asociación entre el consumo de aspartamo y el cáncer en humanos no son convincentes", ha resumido el jefe de la Unidad de Normas y Asesoramiento Científico sobre Alimentación y Nutrición de la OMS, Moez Sanaa.

Los estudios epidemiológicos en humanos analizados por este comité han identificado que el aspartamo está vinculado a "algunos efectos cancerígenos y algunos efectos sobre la diabetes tipo 2". "Sin embargo, estos estudios se basan principalmente en observaciones a largo plazo. Hay algunos estudios de gran envergadura, pero no se puede descartar que haya efectos que confundan los resultados, en particular la estimación de la exposición", ha detallado el experto.

Por otra parte, 25 expertos del IARC, tras años de trabajo previo, se reunieron en Lyon (Francia) del 6 al 13 de junio de 2023 para tomar una decisión final. Su evaluación tuvo en cuenta todos los tipos de exposición, por ejemplo, alimentaria y laboral. Tras conseguir una evidencia científica "limitada", estos expertos han concluido que el aspartamo es un "posible cancerígeno" para el ser humano y lo han incluido en el grupo 2B, el tercer nivel más alto.

Esta categoría se utiliza generalmente cuando hay evidencia limitada, pero no convincente, de cáncer en humanos o evidencia convincente de cáncer en animales de experimentación, pero no ambos. "Pero esto no debe tomarse realmente como una afirmación directa que indique que existe un riesgo conocido de cáncer por consumir aspartamo", ha precisado una de las responsables del IARC, Mary Schubauer-Berigan. Los científicos han avisado, principalmente, de la posible relación del aspartamo con el carcinoma hepatocelular, que es un tipo de cáncer de hígado. En concreto, han analizado tres estudios que comprenden cuatro grandes cohortes realizadas en Estados Unidos y en 10 países europeos. En los tres estudios se examinó el consumo de bebidas edulcoradas. En el estudio europeo se observó una asociación positiva en general entre el consumo de estos edulcorantes y los casos de carcinoma hepatocelular.

En las dos investigaciones estadounidenses se observaron asociaciones positivas para el cáncer de hígado y el consumo de edulcorantes en subgrupos relevantes de las cohortes. Sin embargo, y "a pesar de los resultados positivos consistentes en estos tres estudios", el grupo de trabajo ha concluido que "el azar, el sesgo y los factores de confusión no podían descartarse con una confianza razonable y, por lo tanto, determinaron que las pruebas eran limitadas". Debido a la "limitada" evidencia científica sólida, los expertos han instado a "desarrollar nuevos estudios". "Las evaluaciones del aspartamo han indicado que, si bien la seguridad no es motivo de gran preocupación en las dosis que se utilizan habitualmente, se han descrito efectos potenciales que deben investigarse mediante más y mejores estudios", ha finalizado Branca.