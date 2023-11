Ojo con esta pieza de tu radiador de calefacción central si no quieres lamentarlo en el futuro

En esta sociedad de contrastes, en este planeta de extremos, hemos pasado de querer arrancarnos la piel de la forma con la que nos pegaba el sol en la cara hace no muchas semanas a ponernos el abrigo en casa si no queremos tirar de calefacción siempre que estemos en casa, con el agujero económico que ello puede suponer para las cuentas familiares. Mantas, chimeneas, estufas...opciones para calentarte personalmente o una habitación de tu domicilio en concreto son varias. La calefacción central a través de radiadores es una de las más socorridas, aunque también es de las que más consumen. Por eso es necesario saber cuatro aspectos clave para no desperdiciar energía (y dinero) con la calefacción, entre ellos la temperatura a la que debes poner la calefacción para ahorrar en la factura de la luz. Y también la pieza que no debe faltar en tu radiador de calefacción central si no quieres lamentarlo en el futuro

Porque hay detalles que pueden alargar la vida de estos aparatos de manera sencilla. Elementos que no llevaban las instalaciones antiguas de calefacción central, pero que actualmente ya han comprobado su imperiosa necesidad para no tener más de un conflicto de intereses conforme se vaya usando. Hablamos del detentor, una válvula que regula la salida del agua del radiador para cerrar su flujo durante cualquier trabajo de mantenimiento que haya que hacer, ya sea obra, reparación o sustitución.

Beneficios de instalar un detentor

Este elemento, habitualmente colocado en uno de los extremos inferiores del radiador, también sirve para completar el equilibrado hidráulico, independizando los radiadores de calefacción central del resto del circuito sin ningún tipo de coste ni molestia añadida.

La instalación del detentor garantiza mejor funcionamiento y mayor duración del radiador de tu calefacción central

El coste de la instalación no varia sustancialmente y los beneficios de contar con el detentor serán enormes, tanto para nosotros como para los vecinos, a quienes podría llegar a afectar el vaciado de la instalación en el caso de que tuviéramos que afrontar un proceso de arreglo o sustitución. Porque hace décadas, cuando no se detectó esta deficiencia, cualquier tipo de avería suponía un episodio dramático en el que se desperdiciaba una gran cantidad de agua y el líquido que la sustituía aumentaba el riesgo de corrosión de las paredes del radiador. La inclusión del detentor garantiza así un mejor manejo y una mayor duración de vida para el radiador de tu calefacción central.

Ahora bien, evidentemente, los expertos que explican cuál es la función del detentor en un radiador también aclaran que no es algo que podamos instalar por nuestra cuenta y riesgo, sino que debe encargarse a profesionales cualificados.