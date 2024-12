Soy abogado y esto es lo que tienes que hacer si te llaman desde un número con prefijo 621

Por qué no deberías coger los números con prefijo 621.

En un contexto en que la ciberseguridad cobra cada vez más relevancia, los fraudes se expanden también a través de medios convencionales como son las llamadas telefónicas o SMS. Es habitual que los ciudadanos reciban una o varias llamadas al día desde números desconocidos que podrían clasificarse como spam. Sin embargo, por diferentes circunstancias, no siempre es posible ignorar las llamadas de números desconocidos. Pero sí podemos mantenernos alerta ante llamadas sospechosas y tomar algunas precauciones.

El prefijo telefónico nos puede dar pistas ante posibles llamadas fraudulentas. "Es raro el día que no reciba una o dos llamadas desde números de teléfono que comienzan por 621", explica Arsenio Martínez, socio del despacho Millennials Abogados, a través de un vídeo en TikTok (@millennialsaboados).

No obstante, ignorar todas las llamadas procedentes de estos números no es una solución factible para aquellas personas que, por ejemplo, están buscando trabajo o esperan alguna llamada importante. Tampoco para este profesional: "Por mi condición de autónomo, estoy obligado a coger todas las llamadas que me entran". Descolgar es lo que realmente te ayudará a identificar un posible intento de estafa.

"Cuando coges esta llamada no hay nadie al otro lado y enseguida cuando contestas te cuelgan", indica este abogado. Esta práctica es ya demasiado habitual y el mayor error que pueden cometer los usuarios es responder a una llamada sospechosa de la misma forma que lo haríamos con alguien familiar.

"Nunca digo '¿sí?'"

"Por supuesto siempre contesto diciendo 'dígame', nunca digo '¿sí?', porque lo que hay al otro lado es un contestador que graba tu voz para luego realizar contrataciones fraudulentas", explica el experto. También puede ocurrir que los estafadores se hagan pasar por una compañía legítima hasta conseguir las respuestas que buscan como 'sí', 'vale' o 'de acuerdo'.

Una vez grabada la voz, los ciberdelincuentes pueden utilizarla para autorizar transacciones financieras, contratos o suplantar nuestra identidad. Esta última posibilidad no debe descartarse, pues los ciberdelincuentes pueden haberse hecho con nuestros datos personales a través de robos, filtraciones o porque hemos sido víctimas de un engaño en alguna otra ocasión.

En definitiva, lo mejor que puedes hacer ante llamadas de números que comiencen por el prefijo 621, es ser cauteloso a la hora de responder, y en caso de que no nos contesten, colgar lo antes posible y "bloquear, bloquear y bloquear", recomienda el abogado.

Cómo bloquear números de spam

Para evitar nuevos intentos de estafas, desde la app de la aplicación de llamadas de móviles Android o iOS es posible bloquear números de teléfono fácilmente:

Toca sobre los tres puntos y ve al historial de llamadas (Android), o bien a la pestaña de "recientes" (iOS).

Busca y toca sobre la llamada del número que quieres bloquear y toca "Bloquear" o "marcar como spam", en Android. En iOS, pulsa sobre la 'i', desliza hasta el final del menú de opciones y selecciona "Bloquear este contacto".

En Android existe además la posibildiad de activar la opción "Desconocido" desde "Ajustes > Números bloqueados". De esta forma, se bloquearán las llamadas de números privados o no identificados.