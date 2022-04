El top de supermercados más baratos para comprar productos de bebé

El último año, los gastos se han abultado especialmente a causa, entre otras cosas, de la subida histórica en precios de recursos energéticos y combustibles. Esto ha provocado que cada vez tengamos que buscar alternativas más asequibles a los bienes que acostumbramos consumir, incluso llegando esta búsqueda de ahorro a convertirse en un fenómeno de consumo.

No obstante, en algunos bienes no debemos de descuidar en lo más mínimo la calidad y no tenemos margen de recorte ni alternativas más asequibles al producto en sí. Este es el caso de los productos para bebés, los cuales son de vital importancia para que los más pequeños de la casa puedan crecer sanos, fuertes y felices.

Ahora bien, que no podamos buscar alternativas a la mayoría de productos no significa que no existan posibilidades de ahorro. Para reducir gastos y conseguir que criar a un bebé no sea un agujero en el bolsillo, es primordial conocer qué establecimiento ofrece los mejores precios en los productos necesarios.

Sorprendentemente, esta opción no se encuentra en plataformas online, ya que algunas pueden resultar incluso un 40% más caras que compras en establecimientos físicos.

Para descubrir cuál es el supermercado que nos ofrece los mejores precios, primero es importante saber qué productos son los más importantes para el cuidado de nuestro bebé:

Leche en polvo de continuación.

Cereales para papilla.

Tarritos de puré.

Bolsitas de fruta.

Pañales.

Toallitas húmedas.

Crema de pañal.

Gel de baño.

Champú.

Leche corporal.

El gasto mensual en estos productos, de acuerdo con un estudio realizado por OCU, oscila entre los 90 euros y los 156, por lo que podemos ver que la variación entre comprar en el establecimiento más asequible y el más caro es de 66 euros al mes, una cifra a tener en cuenta.

Veamos, según este estudio, cuáles son las mejores opciones para las compras relacionadas con nuestro bebé:

Los supermercados a tener en cuenta para comprar productos para bebé

Aunque dadas las cifras anteriores el gasto mínimo mensual en estos productos suele ser de 90 euros, existen opciones para que podamos ahorrar por debajo de dicha cifra. Según OCU, Carrefour nos da opciones para dejar este gasto mensual en 82,86 euros, por lo que es la opción más asequible. Sin embargo, le siguen Mercadona, Alcampo, Consum y Aldi con precios tampoco muy superiores, con una diferencia de entre un 2 y un 6% en este gasto mensual. En cuanto a supermercados considerados de gama premium, la cesta mensual de productos de bebé en El Corte Inglés cuesta unos 100 euros.