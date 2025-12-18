Las 10 mejores VPN de 2025: comparativa, protección y precio
Descubre cuáles son las VPN más recomendables este año para proteger tu privacidad en línea y acceder a ofertas especiales que no querrás perder
Probablemente no conozcas a una persona que no haga uso de Internet en su día a día, y es que lo tenemos en todos nuestros dispositivos. En la televisión o la tablet para ver series, en el ordenador para trabajar o jugar. Escuchar música, ver vídeos en streaming, compartirlos nosotros mismos... todo requiere de conexión a Internet. En muchos casos, además, nos conectamos a redes Wi-Fi públicas, ya sea en la oficina, en una cafetería o en medios de transporte como los trenes. Todo ello hace que nuestros datos estén expuestos a malwares y estafas, por lo que nuestra seguridad está en riesgo. Y ahí es donde se vuelven esenciales la VPN.
Una VPN (Red Privada Virtual) es una herramienta que protege tu conexión a Internet, oculta tu dirección IP y mantiene tus datos privados mientras navegas. Usar una VPN permite hacer cosas que normalmente no podrías, como:
- Proteger tus datos en redes Wi-Fi públicas.
- Navegar sin ser rastreado por empresas o terceros (VPN sin registros).
- Acceder a contenido bloqueado en tu país, como Netflix, HBO o Disney Plus.
- Cambiar tu ubicación virtual para acceder a páginas web de otros países.
Dicho de otro modo: una VPN es una especie de túnel entre tu dispositivo y la web, que te ofrece protección. Todo tu tráfico pasa por servidores de la VPN, que cifran la información y ocultan tu IP real. Cuantos más servidores y ubicaciones tenga, más opciones tendrás para navegar, hacer streaming o trabajar con total libertad y seguridad.
Ahora bien, con tantas opciones disponibles, puede que te preguntes qué VPN es mejor. Pues bien, nosotros hemos analizado las diferentes alternativas del mercado y, basándonos en cuestiones como seguridad, privacidad, precio y velocidad, hemos seleccionado las 10 que nos han parecido más completas. Te las mostramos un poco más abajo, junto a sus principales características.
PureVPN — Para quienes buscan libertad total para navegar
Con más de 6.500 servidores en más de 70 países, PureVPN es una opción versátil para quienes buscan navegar sin restricciones, proteger sus datos y mantener la privacidad bajo control, y a nosotros nos parece una alternativa perfecta para arrancar nuestro listado.
Su cifrado AES de 256 bits, usado también por bancos y organismos gubernamentales, hace que tus datos sean prácticamente ilegibles para terceros. Además, su política de no registros auditada asegura una conexión estable y segura, perfecta tanto para trabajar desde casa como para ver series y películas en streaming. Permite hasta 10 dispositivos conectados al mismo tiempo, desde tu ordenador hasta tu Smart TV. Usa el código GRUPOJOLY en tu compra y obtén un 20% de descuento extra.
NordVPN — Para todo tipo de usuarios
Ideal para streaming en plataformas como Netflix o Disney+, NordVPN ofrece velocidad y protección de alto nivel a partes iguales. Protege hasta 10 dispositivos con una sola cuenta y ayuda a prevenir phishing, malware y otras amenazas en línea. Además, actualmente está disponible con un gran descuento que la hace aún más atractiva.
Cuenta con +8.400 servidores en más de 165 localizaciones y con soporte de hasta 10 dispositivos.
Surfshark — Económica con conexiones ilimitadas
Por su parte, con velocidades de hasta 640 Mbps y conexiones ilimitadas por cuenta, Surfshark es perfecta para familias o equipos de trabajo. Ofrece cifrado de tu tráfico, ocultación de IP y funciones extra como bloqueo de anuncios, protección frente a filtraciones de datos y un antivirus integrado en los planes superiores. Con el plan básico, ya tendrás todo lo necesario para una navegación segura.
ExpressVPN — privacidad sólida y protección de datos avanzada
Más orientada a la protección que al streaming, ExpressVPN es ideal para quienes realizan operaciones bancarias, descargas o teletrabajo en redes Wi-FI públicas. Permite conectarse de forma segura a la banca online, contenido en streaming o archivos, y cuenta con más de 3.000 servidores en más de 100 países que aseguran conexiones rápidas y estables.
Private Internet Access — máxima privacidad y protección de metadatos
Con infraestructura descentralizada, Private Internet Access hace anónimos los metadatos y ofrece registro completamente anónimo, sin requerir correo electrónico para contratarla. Permite elegir entre ‘modo rápido’ para streaming y navegación diaria, o ‘modo anónimo’ con 5 saltos de mixnet para máxima protección en transacciones y mensajería. También cuenta con prueba gratuita y descuentos atractivos.
CyberGhost VPN — anonimato total y tecnología descentralizada
Esta VPN basada en blockchain se diferencia de las tradicionales al funcionar mediante una comunidad global de usuarios. Utiliza IP residenciales reales, de hecho tiene más de 19.000, lo que evita bloqueos y restricciones en streaming. Al estar distribuidas en más de 100 países, CyberGhost ofrece acceso global sin comprometer el anonimato. Es una gran opción para quienes priman la privacidad.
Norton VPN — fácil de usar y confiable
Norton VPN destaca por su interfaz intuitiva y su confiabilidad y se enfoca en la protección de identidad y datos personales. Aunque no es la más rápida, ofrece cifrado de nivel bancario, bloqueo de rastreadores y una garantía de devolución de 60 días.
SafeShellVPN — Para teletrabajo y empresas
Diseñada para profesionales y empresas que trabajan a distancia, SafeShellVPN es otra de nuestras alternativas favoritas. Ofrece una navegación privada, rápida y estable. Además, sus servidores en varios países proporcionan baja latencia y conexiones confiables, perfectas para videollamadas, transferencias de archivos y acceso remoto seguro a plataformas corporativas.
AngelVPN — navegación rápida y segura en múltiples dispositivos
AngelVPN es una VPN rápida y segura que destaca por su facilidad de uso y seguridad básica, lo que resulta ideal para usuarios menos técnicos. Con más de 6.500 servidores alrededor del planeta, permite desbloquear contenido geográficamente restringido, proteger hasta 10 dispositivos y navegar con velocidades de hasta 20 Gbps.
Además, ofrece soporte 24/7 lo que nos parecen una ventaja a tener en cuenta a la hora de elegir una VPN.
Turbo VPN — velocidad ultrarrápida y acceso sin límites
Pensada para quienes buscan conectarse rápido y de manera fácil, Turbo VPN ofrece facilidad de uso y un rendimiento elevado. Sus servidores en 111 ubicaciones y cifrado AES-256 aseguran privacidad online.
Destaca por no registrar actividad, contar con servidores especializados en streaming y juegos, y ofrecer protocolos rápidos como IKEv2, OpenVPN UDP y L2TP-IPsec. También dispone de un servicio gratuito de prueba, por lo que no tienes excusas.
Aspectos clave para elegir una VPN
Elegir la VPN perfecta para ti depende de qué busques o necesites, o cuáles sean tus prioridades. No obstante, hay varios aspectos que puedes valorar:
- Seguridad y cifrado: servicios como NordVPN o ExpressVPN ofrecen cifrado AES-256 de nivel militar y políticas auditadas de no registros, lo que protege tus datos y garantiza navegación privada.
- Velocidad y cantidad de servidores: VPNs como Turbo VPN y PureVPN cuentan con cientos o miles de servidores en todo el mundo y conexiones rápidas, ideales para streaming, descargas y juegos online.
- Compatibilidad con dispositivos: si necesitas proteger varios equipos, Surfshark permite conexiones ilimitadas y funciona en Windows, macOS, Android, iOS y navegadores; AngelVPN también es buena opción.
- Privacidad y anonimato: para quienes valoran mantener su identidad oculta, VPNs como CyberGhost y Private Internet Access destacan por su enfoque descentralizado y registro anónimo.
- Atención al cliente y garantía: Norton VPN y SafeShellVPN ofrecen soporte 24/7 y garantías de devolución de 30 a 60 días, lo que da tranquilidad al probar el servicio.
Si te preguntas qué VPN elegir, lo más importante es definir primero qué priorizas. Seguridad, velocidad, compatibilidad, privacidad o soporte son algunos aspectos importantes. Luego podrás decidir cuál de las opciones de nuestra comparativa VPN se adapta mejor a tus necesidades.
¿Cuál es la mejor VPN este 2025?
Después de analizar velocidad, seguridad, compatibilidad y precio, las mejores VPN de 2025 para nosotros son estas:
- Para streaming: NordVPN es la opción ideal.
- Para buen precio y múltiples dispositivos: Surfshark tiene una inmejorable relación calidad-precio. Es una VPN barata y confiable.
- Para quienes priman la privacidad: Private Internet Access se centra en anonimato absoluto y ofrece protección avanzada de metadatos.
