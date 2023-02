Dale color a tus maquillajes con este labial de Maybelline ¡ahora por casi la mitad de precio!

Los labiales son uno de los pasos de tu rutina de maquillaje que nunca debe faltar. Ya sea en tonos nude, como los marrones o rosados, o mucho más potentes como los colores rojos para las más atrevidas. Los pintalabios te permiten añadir un plus de color a tus maquillajes con los que dejar a todos con la boca abierta.

Sin duda, una de tus mejores opciones será el Superstay Vinyl Ink de Maybelline en el tono 20 Coy. Se trata de un increíble labial con un acabado aterciopelado y brillante que te dará personalidad, un toque especial y único al ser un color muy potente y vibrante. ¡Y ahora está con un descuento del 49%!

Comprar en Amazon por (12,50 euros) 6,36 euros

Uno de los principales productos de Maybelline son estos labiales, y no es para menos. El principal motivo por su merecida fama es su durabilidad. Resisten a roces, besos, a comer, beber y largas horas fiesta, ahora es tu momento de ponerlo a prueba.

Es tan duradero que aguantará hasta 16 horas, es por eso que será tu mejor aliado para las noches más locas o para tu día a día. Sabemos lo detestable que resulta el tener que retocarse el look cada poco tiempo para que siempre esté perfecto. Por ello, están especialmente indicados para las personas que buscan no tener que pintárselos de nuevo y que no quieran estar pendientes de si se ha movido o cuarteado.

El acabado de este labial es aterciopelado con una apariencia sedosa. Esto es posible gracias a su increíble fórmula vegana con tecnología vinilo, ya que sentirás que no llevas nada debido a su ligereza. No reseca los labios, aporta brillo y tiene una alta pigmentación, ¡ahora el límite lo pones tú misma!

Este tono es el 20 Coy, y su color rosa potente te enamorará. Te convertirás en el centro de atención, ¡no podrán evitar mirarte!

Otro punto a destacar es su elegante envase de tamaño reducido para que puedas llevarlo en el bolso o neceser. El aplicador biselado ofrece la máxima precisión para pintar tus labios de una sola pasada fácilmente. ¡Solo tendrás que agitarlo antes de usarlo y listo!

¡No dudes más, hazte con este increíble pintalabios para conquistar a todo el que te mire, ahora por casi la mitad de precio!

