Descubre el Amazfit Band 5, el reloj de Amazon que vuelve mejorado

Todo lo que abarca Amazon parece que se queda pequeño cuando saca algo más novedoso y mejorado. Y con un reloj no iba a ser menos. La multinacional americana nos ofrece el Amazfit Band 5, una pulsera inteligente que se adapta a tu muñeca y con la que podrás controlar tus dispositivos domésticos o rastrear tu ritmo cardíaco. Si te das prisa, conseguirás un 34% de descuento en tu compra. Por si fuera poco, Alexa no te dejará solo y te acompañará para cubrir todas tus necesidades.

Este reloj de Amazon es de los más valorados del mercado por muchas razones pero, una de ellas, es la gran variedad de funciones que nos puede llegar a ofrecer. La más importante de todas es Alexa, con la que podrás hablar y hacerle preguntas sobre cualquier tema. Configura alarmas, crea listas de la compra, verifica el clima y muchas cosas más con este reloj de última tecnología.

Comprar en Amazon por 29,57€(antes 44,99€).

La batería de este dispositivo puede llegar a durar hasta dos semanas de manera ininterrumpida, por lo que no tendrás que depender de un cargador cuando te vayas de viaje. La nueva pantalla Amoled full-touch a color brinda una experiencia de visualización más amplia y clara. En caso de que te sientas mal, especialmente durante el trabajo mental o físico durante mucho tiempo, podrás medir inmediatamente la saturación de oxígeno en la sangre y comprender su estado físico. Está equipado con un sensor óptico de seguimiento biológico, que se dedica a realizar un monitoreo de alta precisión de la frecuencia cardíaca.

Otra función que no tiene todos los relojes de este tipo es el control de la calidad del sueño. Amazfit Band 5 interpreta profesionalmente las características del sueño en cada etapa y analiza la calidad para ayudar a ajustar los hábitos del sueño.

Tiene hasta 11 modos deportivos que puede seguir con facilidad, registrando la distancia, velocidad, cambios de frecuencia cardíaca, calorías quemadas y otros datos del entrenamiento. Para las chicas, este dispositivo puede ayudar a realizar un seguimiento de los ciclos menstruales y períodos de ovulación.

Estas son algunas valoraciones del Amazfit 5 Band de los usuarios de Amazon:

"Es el mejor producto en relación calidad-precio que he comprado en Amazon, y eso que llevo años como cliente de aquí. La pulsera reúne todos los requisitos como para ser un artículo TOP... La esfera es de calidad AMOLED y se ve bien".

"Es la mejor compra que he hecho en el último año. Tuve una pulsera mucho más sencilla que ya no tenía duración de batería y llevaba guardada un año en un cajón. Decidí comprar la Amazfit band 5 y ha sido una compra excelente. Me motiva a hacer ejercicio a diario".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.