9 chollos y ofertas irresistibles en productos de AliExpress por su 12 Aniversario

A partir de este lunes 28 de marzo y hasta el 2 de abril inclusive, todos podremos beneficiarnos de las imperdibles promociones de AliExpress. La tienda ofrece productos con hasta un 80% de descuento en sus precios. Además, también incorpora importantes cupones de descuento.

En AliExpress podemos encontrarnos con un amplio catálogo de productos de última generación. Dispositivos tecnológicos, artículos de belleza, prendas de ropa y mucho más. Se trata de una oportunidad única y exclusiva, que solo estará disponible por tiempo limitado. A continuación, te ofrecemos 9 imperdibles ofertas para esta semana de promociones en AliExpress.

En esta semana tan especial podrás llevarte estos sofisticados auriculares inalámbricos de Apple con cancelación de sonido con un 21% de descuento en su precio. Nunca escucharás tu música al igual que con estos auriculares de última generación.

Comprar en AliExpress por (̶2̶2̶3̶,̶7̶5̶€̶)̶ 175,00€

Usando el cupón "AEAL19" obtendrás 19€ de descuento extra.

Este reloj inteligente de HUAWEI es uno de los artículos más esperados en esta semana de descuentos de AliExpress. En esta ocasión, la tienda nos ofrece este dispositivo con un 35% de descuento en su precio. Es una oferta que no te puedes perder.

Comprar en AliExpress por (̶2̶5̶2̶,̶3̶1̶€̶)̶ 164,00€

Aplicando el código "AEAL19" podrás obtener 19€ de descuento extra.

Este secador de pelo profesional es catalogado como uno de los mejores de la tienda. Incluye una gran variedad de funciones para dejar nuestro cabello en perfectas condiciones. Durante esta semana de promociones, este artículo estará disponible con más de un 20% de descuento en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶3̶9̶,̶9̶0̶€̶)̶ 31,12€

Aplicando el código "AEAL4" podrás obtener 4€ de descuento extra.

La máquina de afeitar eléctrica BRAUN es considerada como una de las más eficientes de la actualidad. Es capaz de realizar un trabajo de afeitado rápido, seguro y uniforme. En estos días de promoción especial, AliExpress nos ofrece este producto con un 50% de descuento en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶2̶1̶4̶,̶6̶3̶€̶)̶ 105,17€

Aplicando el código "AEAL14" podrás obtener 14€ de descuento extra.

Ahora todos podemos tener nuestro propio Xiaomi Redmi Note con un descuento irresistible en su precio. AliExpress nos ofrece este celular de alta gama con una rebaja del 31% en su precio. Es una oportunidad que no puede ser desaprovechada.

Comprar en AliExpress por (̶2̶7̶9̶,̶9̶9̶€̶)̶ 153,49€

Aplicando el código "AEAL19" podrás obtener 19€ de descuento extra.

Este masajeador profesional se encargará de aliviar todas tus tensiones y contracturas. Se trata de un artículo diseñado para ofrecerle a los deportistas una descarga muscular que proporciona alivio. En esta semana de descuentos, podrás llevártelo con un 55% de descuento en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶1̶7̶1̶,̶8̶0̶€̶)̶ 56,96€

Aplicando el código "AEAL4" podrás obtener 4€ de descuento extra.

El irrigador oral recargable por USB se encargará de eliminar cualquier tipo de residuo en nuestra boca. Se trata de un dispositivo de primer nivel, diseñado para los usuarios más exigentes, ideal para nuestra higiene bucal en el día a día. Por otra parte, lo mejor de todo es que en esta semana de descuentos podremos tenerlo con un 60% de descuento en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶7̶9̶,̶5̶7̶€̶)̶ 20,41€

Este purificador de aire de Xiaomi es capaz de eliminar alérgenos y residuos de cualquier tipo en el ambiente. Es un aparato de última generación, capaz de desinfectar nuestros ambientes. En esta semana de ofertas especiales, AliExpress nos ofrece este purificador Xiaomi con un descuento del 40% en su precio.

Comprar en AliExpress por (̶1̶4̶9̶,̶9̶9̶€̶)̶ 72,00€

Aplicando el código "AEAL8" podrás obtener 8€ de descuento extra.

Con esta depiladora láser de última generación conseguiremos eliminar hasta los vellos más gruesos y profundos de nuestra piel. Una herramienta muy útil para tu higiene diaria, con la última tecnología del mercado en cuanto a depilación láser. Durante estos días, este dispositivo estará disponible con un 41% de rebaja en su precio. Solo en AliExpress.

Comprar en AliExpress por (̶4̶2̶9̶,̶0̶0̶€̶)̶ 253,11€

Aplicando el código "AEAL30" podrás obtener 30€ de descuento extra. Además de estas espectaculares ofertas en productos de última generación, AliExpress también nos ofrece un amplio listado de códigos de descuento.

Si quieres ahorrar aún más en tus compras, bastará tan solo con que introduzcas los siguientes códigos al realizar tu compra en AliExpress:

4 € DE DESCUENTO con 29 € COMPRA MÍNIMA con el Código: AEAL4

8 € DE DESCUENTO con 59 € COMPRA MÍNIMA con el Código: AEAL8

14 € DE DESCUENTO con 99 € COMPRA MÍNIMA con el Código: AEAL14

19 € DE DESCUENTO con 129 € COMPRA MÍNIMA con el Código:AEAL19

30 € DE DESCUENTO con 199 € COMPRA MÍNIMA con el Código: AEAL30

45 € DE DESCUENTO con 299 € COMPRA MÍNIMA con el Código:AEAL45

¿Ya has realizado tu lista de compras para esta semana de descuentos en AliExpress? Si aún no lo has hecho, ¡comienza ahora mismo!