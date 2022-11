5 ofertas de Dyson que no puedes dejar escapar este Black Friday 2022

Noviembre es un mes muy esperado por los amantes de las compras y es que es sinónimo de buenas ofertas. Dyson lo saben bien y por eso, un año más, llega su esperado Black Friday cargado de descuentos y regalos.

Dyson, sin duda alguna, es garantía de calidad, innovación y tecnología en el sector de la aspiración, purificación y cuidado del cabello. Año tras año llevan la innovación por bandera y sus productos suelen copar las listas de los más vendidos y mejor valorados por los consumidores.

Por ello, queremos mostrarte algunas de las opciones más interesantes que podremos encontrar en su web del 21 al 27 de noviembre. Ofertas que alcanzarán hasta los 200 € menos y a las que además podrás sumar regalos utilizando el código de descuento de Dyson "DYSONBLACKFRIDAY".

¿Quieres conocer los descuentos de los productos que estarán disponibles en el Black Friday de Dyson 2022? ¡Sigue leyendo y te damos todos los detalles!

Sin duda, esta es una de las aspiradoras más potentes y llamativas de Dyson. Su innovador sistema de detección de polvo regula la potencia del equipo para alcanzar un rendimiento óptimo. También se ajusta automáticamente para limpiar las distintas densidades de las alfombras. Todo por 100 euros menos, que nos invitan a probar este dispositivo en nuestra casa.

Comprar en Dyson por ( 699€ ) 599€

Otro de los símbolos de la innovación tecnológica que nos ofrece Dyson. Esta Aspiradora sin cable Dyson V12 Detect es capaz de mostrarnos las partículas de suciedad más difíciles de detectar gracias a una tecnología de iluminación que facilita una limpieza mucho más profunda.

Durante el Black Friday 2022 de Dyson nos la podremos llevar a casa con un 22% de descuento. Y, no olvides que por su compra y utilizando el cupón de descuento de la marca (DYSONBLACKFRIDAY) podrás llevarte un completo kit de limpieza valorado en 60 euros.

Comprar en Dyson por ( 649€ ) 529€

A partir del día 21 de noviembre podremos llevarnos esta aspiradora sin cable con un descuento del 25%, es decir, 100 € menos respecto a su precio original. La Dyson V8 Total Clean está diseñada para lograr una limpieza total de nuestro hogar.

Esto lo consigue gracias a su cepillo Motorbar, que es capaz de hacer frente a las alfombras más duras y acabar incluso con los molestos cabellos enredados que quedan por el suelo. Y no solo eso, sino que, gracias a sus cuarenta minutos de autonomía, a sus dos cepillos y a sus cinco accesorios incorporados, podrás dejarlo todo reluciente sin el más mínimo esfuerzo.

Comprar en Dyson por ( 399€ ) 299€

Si estás buscando un robot aspirador, no des más vueltas, esta es la mejor opción. Y no solo porque del 21 al 27 de noviembre te lo podrás llevar a casa con 200 € de descuento, sino porque sus prestaciones no tienen comparación con las de otras marcas del mercado.

Cuenta con un sistema de navegación de 360º y es capaz de crear distintas zonas de limpieza en nuestro hogar. Además, es capaz de aprender y de adaptarse a tu hogar para ofrecerte una limpieza personalizada.

Comprar en Dyson por ( 999€ ) 799€

Y por último te presentamos uno de los productos más demandados por los clientes en los últimos tiempos. Como sabes, los purificadores de aire se han convertido en un electrodoméstico indispensable para la mayoría de los hogares, pero, además, este equipo funciona como ventilador y calefactor. Pero no solo eso, su filtro HEPA captura el 99,95 % de las partículas de hasta 0,1 micras. A ello le sumamos que también tiene una función refrescante para el verano y otra que calienta en invierno, por lo que este purificador de Dyson no solo se limita a limpiar el aire de tu hogar, sino que te ofrece el máximo confort posible.

Comprar en Dyson por (64̶9̶€̶) 549€

Por si estos increíbles descuentos no fueran suficiente, utilizando el código de descuento de Dyson "DYSONBLACKFRIDAY" podrás llevarte, además, un Kit de Limpieza (valorado en 60 €) si compras una aspiradora, un filtro si lo que compras es un purificador, o dos cepillos (valorados en 70 €) si finalmente te decantas por algún producto destinado al cuidado del cabello.