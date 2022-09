¡Ofertón en Amazon!: Increíble descuento de 60 euros en esta freidora sin aceite

La cocina se está llenando de nuevos aparatos que agilizan enormemente la elaboración de todo tipo de platos. Ya lo hemos visto con los nuevos robots, pero sobre todo con las freidoras sin aceite o freidoras de aire. Estos aparatos permitan hacer de todo, sin tener que preocuparse por fogones y, por supuesto, sin apenas tener que usar aceite.

Acezoe, especialistas en electrodomésticos y hogar, quiere demostrarlo con su Freidora sin Aceite Acezoe de 12,5 L. Es un pequeño electrodoméstico ideal para que puedas hacer toda clase de platos incluso sin tener ni idea de cocina, como también para disfrutar de una dieta mucho más sana. ¿Lo mejor de todo? Que ahora puedes comprarla con un descuento de casi 60€ gracias a la genial oferta que Amazon ha puesto en marcha.

Comprar en Amazon por ( 169,99 € ) 110,76 €

Freidora sin Aceite Acezoe 12,5 L

Además de por un diseño sencillo y elegante, la clave de esta freidora es su casi nulo consumo de aceite. Funciona solo con una cucharada de este líquido, aprovechándola al máximo para hacer platos pensados para varias personas sin que pierdan sabor en absoluto. Tiene una de las capacidades más grandes del sector para ese precio, con 12,5 L para las recetas más cuantiosas.

Para facilitar las cosas, cuenta con doce modos de cocina preconfigurados, pensados para diferentes tipos de alimentos y elaboraciones, además de accesorios y funciones para hacer de horno, deshidratador de frutas y, por supuesto, para freír con aire caliente. Tiene una potencia de hasta 1.800 W y se mueve en unas temperaturas que van desde los 80 hasta los 200 grados centígrados.

El ventilador interno de la Freidora sin Aceite Acezoe hace que todos los alimentos se cocinen perfectamente por dentro y por fuera gracias al movimiento del aire caliente. Desde pollos asados con piel crujiente hasta patatas fritas de lo más sabrosas, no hay plato que se le resista y que no sea capaz de preparar sin que apenas tengas que hacer nada. No en vano, cuenta con un temporizador para programarla y un panel táctil con el que puedes hacerlo todo.

Además de eso, incluye una bandeja para goteo, una de fruta y verduras, una herramienta para asar, un pack de brochetas y hasta tenedores. No solo es completa, sino que además viene perfectamente equipada para que experimentes con toda clase de recetas. ¿Sigues dudando? Pues no te lo pienses demasiado, porque encontrar esta freidora sin aceite por 110€ es algo que pasa muy pocas veces.

