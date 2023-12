MakeUp Your Mix: 3 básicos de Maybelline para conseguir un lookazo esta Navidad

El maquillaje es una forma de expresión artística que además de realzar la belleza, también ayuda a comunicar quienes somos, cuáles son nuestras pasiones, qué nos mueve y nuestras sensaciones. Esta Navidad, probablemente te apetezca contarle al mundo quién eres o explorar nuevas versiones que no conocías en cada uno de los planes que hagas estas fiestas. Y Maybelline New York tiene absolutamente todo lo que necesitas para expresarte. Porque no hay un solo maquillaje que te siente bien, hay posibilidades infinitas.

Imagina que el maquillaje es tu playlist favorita. Está llena de temazos, y puedes seguir el orden establecido, optar por el aleatorio o saltar las canciones según tu estado de ánimo o los planes que tengas. ¡Pues con el maquillaje de Maybelline ocurre exactamente lo mismo! Bajo el lema 'Make up your mix', la marca de cosméticos líder en el mercado se ha propuesto que esta Navidad saques a relucir tu 'yo' más libre y creativo para explorar todas tus versiones. Sin miedo a innovar, a cambiar tu estilo ni a apostar por lo clásico si es lo que mejor te sienta. Con un poco de creatividad, conseguirás un lookazo con el que dejar a todos con la boca abierta.

Consigue tus imprescindibles de maquillaje de Maybelline

Seguro que hay muchos temazos que esta Navidad no te podrás sacar de la cabeza, igual que hay cosméticos que se convertirán en imprescindibles en todos tus looks, como la máscara de pestañas o los pintalabios Maybelline. El makeup se convertirá en tu mejor aliado si quieres lucir unos labios rojos, con más volumen y una apariencia súper brillante para empezar el año por todo lo alto. También puedes apostar por un resultado más natural para los planes clásicos navideños, como ir a patinar sobre hielo o ver las luces de Navidad. ¿Y para cena de chicas? Apuesta por una mirada de infarto y un toque de glitter. Lo mejor es que Maybelline tiene todas las combinaciones posibles para que nunca tengas que renunciar al acabado qué buscas.

¿No sabes por dónde empezar? Con tres básicos de maquillaje que tienen que estar sí o sí en tu rutina para los looks más impresionantes de la Navidad, como un pintalabios, una máscara de pestañas y un corrector de Maybelline. Después, podrás combinarlos con tus favoritos de la marca para conseguir un resultado completo, darle un toque elegante a tu look o simplemente añadirle un poco de brilli brilli. ¡Atrévete a maquillarte siguiendo tu propio ritmo!

Los pintalabios Maybelline Superstay Vinyl Ink se han convertido en los pintalabios favoritos de muchas mujeres por ser capaces de desafiar los límites. Su tinta líquida vegana se fija en tus labios hasta 16 horas para conseguir el color intenso y el brillo con el que siempre has soñado. Ideal para que tus labios se conviertan en protagonistas en cada uno de tus planes esta Navidad. Los tonos rojos son un clásico que nunca falla en estas fiestas, pero hay infinidad de tonos para que te saques todo el partido.

Es uno de los labiales Maybelline más populares y está formulado con tecnología de vinilo fijo a prueba de comida, bebida ¡y besos! Perfecto para resistirlo todo esta Navidad. Agita, aplica con confianza y empodérate para romper las reglas de belleza. ¡Y disponible en 16 tonos para que encuentres el que más te apetece!

Si el pintalabios Superstay Vinyl Ink te ha encantado, ¡vas a alucinar cuando descubras esta máscara de pestañas Maybelline! Es verdad que unos labios bonitos se llevan todo el protagonismo, pero una mirada de infarto atrapa y enamora. La máscara de pestañas Maybelline The Falsies Surreal te va a permitir lucir un efecto extensiones de pestañas con un +36% de longitud y un x10 de volumen. ¡En una sola pasada!

Lo mejor de todo es que conseguir estas pestañas es mucho más sencillo de lo que piensas. Su cepillo de hélices con cerdas atrapa cada pestaña para colorearla mientras añades volumen y longitud. Conseguir una mirada de infarto con esta máscara de Maybelline es posible. Y lo mejor es que puedes adaptar su intensidad a la ocasión que tengas por delante: apuesta por unas pestañas súper marcadas cuando te apetezca un buen fiestón y por un resultado más natural en otros planes durante el día. ¡Siempre lucirás el maquillaje perfecto!

¿Quién no se ha despertado con ojeras o con un pequeño granito en una ocasión especial? A todas nos ha pasado, pero el corrector de Maybelline que se ha puesto tan de moda es la solución para borrar las imperfecciones casi por arte de magia. Ofrece una cobertura completa con una fórmula hidratante enriquecida con Bayas de Goji y Haloxyl. Vivirás estas fiestas sin granitos ni imperfecciones.

El famoso borrador de Maybelline es el corrector de todos los correctores. Su suave aplicador de microfibras ayuda a reducir los signos de fatiga, alisar las patas de gallo y las líneas de expresión, eliminar los granitos y unificar el tono. Es un básico de maquillaje que esta Navidad se va a convertir en tu mejor aliado para lucir una piel impecable y una mirada radiante. ¡Tienes que probarlo!

Y ahora que ya conoces los tres básicos de maquillaje de Maybelline, ¿sabes con qué otros productos vas a combinarlos? Las posibilidades son infinitas esta Navidad, solo tienes que jugar y dejarte llevar para conseguir el look perfecto. ¡Make up your mix!