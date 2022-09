Recupera y define tus rizos con la crema moldeadora de Moroccanoil, apta para el método curly

Los rizos están de moda y seguro que alguna vez has oído hablar del método Curly. Potencia y preserva el rizo del daño de los sulfatos para que el cabello se mantenga hidratado y no pierda forma o se encrespe. Desde Amazon nos ofrecen esta crema que separa y define los bucles a la misma vez que nutre el cabello. Con este producto no tendrás la necesidad de tener varios elementos para el cuidado de tus rizos.

Barato, compacto para que lo puedas llevar contigo a tus viajes y adecuado para cualquier tipo de pelo, esta crema moldeadora de rizos hará que te olvides de todos esos botes que tienes en el cuarto de baño que sólo te ocupan espacio.

Este producto será la solución para tus rizos y te proporcionará un cabello sin encrespamiento y profundamente nutrido. Su función principal es definir y mejorar la textura natural de los rizos mientras suaviza el cabello y proporciona una suave fijación. A diferencia de otras cremas, ésta separa y define los bucles a la vez que nutre el cabello. De esta manera ahorrarás dinero y no tendrás que tener más de un producto.

También contiene aceite de argán para acondicionar los rizos, cuyo tacto quedará suave como la seda después de su uso. El modo de empleo pasa por aplicar una cantidad abundante sobre el cabello húmedo una vez te hayas lavado previamente con el champú y el acondicionador. Para obtener mejores resultados podrás moldear con tus dedos para aumentar la separación de los rizos. En caso de que quieras aumentar la vitalidad de los rizos, tendrás que utilizar el difusor.

El aceite que se utiliza en esta crema es rico en antioxidantes, vitaminas y ácidos grasos esenciales, además de haberse utilizado durante siglos para nutrir la piel y el cabello.

Estas son algunas valoraciones de los usuarios de Amazon:

"Me encanta su tacto suave y olor. Me deja los rizos sin apelmazar y por precio vale la pena comparado con otros. Me encanta".

"Llevo usando este producto bastantes meses y es el que mas me ha gustado de todos los que he usado. Tengo el pelo ondulado, que tiende a perder el rizo fácil, tengo ciertas partes rizadas y otras mas lisas. Este producto revive mis rizos menos marcados, y también define y fija los rizos que ya tengo sin dejarlos pegajosos, oleosos o ''duros'' como si fuese gomina".

*En calidad de Afiliado de Amazon, De Compras obtiene ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.