Las camisa antiarrugas y antimanchas de Sepiia que vas a querer en tu armario

Tener un buen fondo de armario es fundamental para saber qué ponernos en cada momento, ya sea para ir a la oficina o para una salida con amigos. Sepiia, consciente de las necesidades de los clientes, conoce de primera mano que las prendas de ropa necesarias para cualquier outfit llevan sin evolucionar mucho tiempo.

Por ello mismo, el equipo de esta empresa de reciente creación se puso manos a la obra para confeccionar prendas de ropa con características nunca antes vistas. Sus prendas se caracterizan por ser cómodas, duraderas y por conllevar un cuidado muy sencillo gracias a los materiales con los que han sido elaboradas.

Sepiia comenzó en 2016 a revolucionar la industria de la moda. Y es que, aunque parezca impensable tener una camisa blanca que no se arrugue, esta empresa lo ha hecho posible. Pero no solo eso, sino que también podemos encontrar en su página web ropa de alta calidad que no necesiten un cuidado extremo para mantenerse siempre bien.

Si necesitas renovar tu fundo de armario es el momento perfecto para hacerlo, ya que Sepiia ofrece un 10% de descuento para nuevos clientes. En este artículo te enseñamos la camisa que está revolucionando la industria para que no te quedes sin la tuya.

Como ya te adelantábamos, Sepiia confecciona prendas de ropa con una tecnología asombrante. Su última innovación es esta camisa blanca creada con propiedades únicas que hacen que el día a día mejore.

Se trata de una camisa antiarrugas, por lo que no necesitaras plancharla. Es antimanchas, para que te olvides de preocuparte por si se vierte algún líquido encima y, además, ofrece suavidad y frescura gracias a que es transpirable y se seca rápidamente.

Y por si esto te parece poco, también te contamos que neutraliza las bacterias que causan malos olores cuando sudamos para que tampoco te preocupes de si llevas un día ajetreado que te hace acalorarte más de lo normal. Tampoco quedará marca del sudor ya que sus materiales reducen el contraste entre las zonas húmedas y secas de la camisa.

Aunque parezca mentira que todo esto pueda suceder, todas estas propiedades han sido certificadas por los laboratorios AITEX, que afirman que la prenda cuenta con una muy buena durabilidad tras cien ciclos de lavados.

Sin duda, la moda reciclada y sostenible ya es una realidad implantada en nuestro país. Gracias a 'StartUps' como Sepiia conocemos este tipo de prendas elaboradas con materiales 100% reciclados. Gracias a ello es posible que cada día nos comprometamos más con el cuidado del medioambiente.

