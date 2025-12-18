Conquista el invierno con los abrigos más estilosos y abrigados de esta temporada

El abrigo es, temporada tras temporada, la pieza estrella del armario invernal: protege del frío, define el estilo de cada día y puede elevar cualquier look, ya sea casual o más formal. En un contexto donde los inviernos piden capas cálidas pero con personalidad, encontrar modelos que combinen diseño y funcionalidad se convierte en una misión para quienes quieren vestir con criterio sin sacrificar confort.

El mercado ofrece hoy una amplia variedad de propuestas que van mucho más allá del clásico abrigo de paño. Materiales técnicos, tejidos sostenibles, cortes envolventes, acolchados ligeros o texturas protagonistas conviven con diseños atemporales pensados para durar más de una temporada. En ciudades como Sevilla, donde el invierno alterna mañanas frescas, tardes templadas y noches frías, encontrar el equilibrio entre abrigo, ligereza y estilo es fundamental para acertar.

En esta guía de nuestra sección De Compras te presentamos algunos abrigos destacados y seleccionados por su calidad, diseño y adaptabilidad a distintos estilos para ayudarte a acertar con esa pieza clave que te acompañará durante toda la temporada invernal.

Abrigo de hombre Salsa Jeans

Abrigo de hombre paño con capucha Salsa Jeans

Un clásico reinventado para el invierno urbano: este abrigo de paño con capucha de Salsa Jeans combina calidez y practicidad con una estética contemporánea. El paño de alta calidad aporta estructura y aislamiento térmico, mientras que la capucha añade versatilidad para los días ventosos o lluviosos. Su silueta limpia lo convierte en un básico fácil de integrar con cualquier conjunto, desde looks informales hasta más formales.

Paño de confección cálido y elegante.

Paño de confección cálido y elegante.

Capucha integrada para protección extra.

Corte versátil para múltiples ocasiones.

Abrigo de mujer Bimba y Lola

Abrigo de pelo Borreguito y cuello de solapa Bimba y Lola

Para quienes buscan una pieza llamativa y cálida, este abrigo de Bimba y Lola destaca por su textura de borreguillo y su cuello de solapa que aporta un toque sofisticado. Es una pieza que conjuga estilo y protección térmica, ideal para días fríos en la ciudad con un toque de diseño y originalidad.

Textura de borreguillo ultra suave.

Textura de borreguillo ultra suave.

Cuello de solapa elegante.

Cálido y llamativo.

Combina con looks urbanos.

Abrigo de hombre Ecoalf

Abrigo Ecolaf con capucha y cierre de cremallera

Para quienes buscan combinar estilo contemporáneo con sostenibilidad, el abrigo de Ecoalf apuesta por materiales ecológicos sin renunciar al diseño funcional. Su capucha y cierre de cremallera ofrecen protección eficaz contra el frío y la brisa invernal, mientras que su estética minimalista encaja con un estilo urbano moderno. Es ideal para viajes, días de ciudad o actividades al aire libre.

Materiales sostenibles eco-friendly.

Materiales sostenibles eco-friendly.

Cierre de cremallera y capucha protectora.

Diseño urbano y funcional.

Abrigo doble faz lisa de mujer Green Coast

Abrigo doble faz lisa de mujer Green Coast

La doble faz de este abrigo de Green Coast aporta textura y sofisticación a cualquier look invernal. Con un corte elegante pero práctico, es ideal para quienes buscan una prenda que funcione tanto en entornos laborales como en salidas de fin de semana. Su acabado liso crea un efecto visual depurado que combina con prácticamente cualquier outfit.

Tejido doble faz sofisticado.

Tejido doble faz sofisticado.

Corte elegante y versátil.

Perfecto para ocasiones formales y casuales.

Combina fácilmente con accesorios.

Abrigo canadiense de hombre Salsa Jeans

Abrigo Canadiense de lana hombre Salsa Jeans

Este abrigo canadiense de lana de Salsa Jeans es un referente clásico para los días más fríos. La mezcla de lana aporta una sensación de abrigo envolvente y un acabado elegante y atemporal. Su diseño estructurado con cuello clásico funciona igual de bien sobre camisa o suéter, convirtiéndolo en una pieza que trasciende temporadas.

Lana gruesa para máximo aislamiento.

Lana gruesa para máximo aislamiento.

Corte tradicional con aire refinado.

Ideal para looks formales e informales.

Abrigo acolchado de mujer Ecoalf

Abrigo acolchado de mujer con capucha y cierre de cremallera Ecolaf

Este abrigo acolchado de Ecoalf combina funcionalidad y diseño moderno con una silueta pensada para el uso diario. La capucha y los bolsillos laterales aportan confort extra, mientras que el acolchado térmico mantiene la temperatura corporal incluso en jornadas frías. Perfecto para quienes priorizan confort sin renunciar a una estética actual.

Acolchado térmico protector.

Acolchado térmico protector.

Capucha y bolsillos funcionales.

Diseño moderno y urbano.

Elegir un buen abrigo es invertir en confort, estilo y durabilidad. Desde piezas clásicas de paño hasta opciones acolchadas modernas, esta selección de abrigos cubre distintas necesidades y estilos tanto para hombres como para mujeres. Con diseños versátiles y confecciones cálidas, estas prendas están preparadas para acompañar tus looks durante todo el invierno con criterio y elegancia.