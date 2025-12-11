Esta Nochevieja llega a las campanadas con un estilo único que te hará brillar

La Nochevieja sevillana merece un look pensado: elegante para cenas familiares, con un punto de brillo para las reuniones con amigos, y cómodo para las fiestas que se alargan hasta bien entrada la madrugada. En este calendario festivo, una buena elección de ropa puede marcar la diferencia.

Desde el traje ajustado al vestido de fiesta o el mono sofisticado, pasando por blazers de terciopelo o piezas llamativas, hay un gran número de combinaciones y prendas que puedes elegir que al final hace difícil elegir algo claro que pueda convencer

Debido a eso, desde nuestra sección De Compras te presentamos una selección de prendas que seguro te ayudarán a preparar tu armario para esa noche en la que todo cuenta.

Moda hombre

Para un hombre que se mueve entre elegancia, comodidad y tendencias festivas, estas prendas resultan apuestas seguras si buscas un look sofisticado con sello español.

Traje Emidio Tucci liso

Traje Emidio Tucci

Traje clásico, elegante y versátil: ideal si tienes planeada una cena formal o un cotillón con etiqueta. El corte limpio y entallado aporta presencia sin sobrecargar, y al estar confeccionado en tonos sobrios, es fácil de combinar con camisa blanca o negra. Un fondo de armario que rinde en Nochevieja.

Destacados:

Corte tradicional pero moderno

Tejido de calidad

Combinación sencilla con accesorios discretos

Traje BOSS extra slim fit algodón elástico

Traje Extra Slim fit Boss

Si prefieres un aspecto premium y contemporáneo, este traje de BOSS ofrece un corte slim fit elegante y actual. Su tejido flexible y su ajuste estilizado lo hacen perfecto tanto para eventos formales como para fiestas nocturnas más modernas. Un traje que transmite elegancia sin esfuerzo.

Destacados:

Ajuste slim fit

Tejido cómodo

Estilo refinado y moderno

Blazer terciopelo Emidio Tucci

Chaqueta Emidio tucci

Cuando la noche pide un toque sofisticado, esta blazer de terciopelo sobresale. Ideal para cenas en restaurantes o reuniones con amigos, da un aire festivo sin estridencias y añade textura a un look elegante. Perfecta para combinar con camisa lisa y pantalón oscuro.

Destacados:

tela de terciopelo

corte moderno

toque festivo sin excesos

Chaquetón Greenwich Hackett de lana

Chaquetón greenwich Hackett

Si la Nochevieja incluye planes al aire libre o la espera hasta las campanadas en la calle, este abrigo de lana es un aliado imprescindible. Combina con traje, smart-casual o looks más informales. Su corte inglés aporta elegancia incluso sobre prendas más relajadas.

Destacados:

Lana de alta calidad

Corte clásico

Abrigo cálido ideal para el invierno

Jersey con cuello redondo Harper & Neyer

Jersey Harper & Neyer

Para una celebración más sencilla o informal —una cena en casa, una fiesta de amigos— este jersey con cuello redondo puede ser la pieza clave. Cómodo, casual con un punto festivo, perfecto si buscas sustituir la camisa por algo más relajado sin perder estilo.

Destacados:

Textura brillante sutil

Corte informal

Combina con blazer o cazadora

Moda mujer

Para la mujer que busca destacar sin excesos y con estilo, estas prendas combinan tendencia, elegancia y comodidad. Perfectas para distintos planes de Nochevieja.

Vestido largo de lentejuelas Morgan

Vestido largo de lentejuelas Morga

Un clásico de fin de año: vestido de lentejuelas en versión larga o midi, ideal para cenas elegantes o fiestas con glamour. Su brillo capta la atención y su corte favorece la silueta, convirtiéndolo en la apuesta segura para quien quiere entrar en el año nuevo con estilo.

Destacados:

Tejido brillante

Corte elegante

Presenta presencia sin necesidad de accesorios exagerados

Mono fiesta con capa El Corte Inglés

Mono capa de mujer Woman Fiesta El Corte Inglés

Si prefieres una alternativa al vestido, este mono de fiesta es moderno, sofisticado y muy cómodo. Su diseño con capa o corte estructurado aporta un aire contemporáneo ideal para cocteles, cenas o fiestas. Perfecto con tacones y accesorios discretos.

Destacados:

Corte fluido o estructurado

Cómodo

Sofisticado y versátil

Blazer terciopelo Easy Wear

Blazer terciopelo Easy Wear

Una blazer de terciopelo es el comodín perfecto para transformar un look sencillo en uno chic. Ideal para combinar con falda o pantalón de vestir, da un aire elegante y festivo al conjunto. Especialmente recomendable si buscas estructura y estilo sin renunciar a la comodidad.

Destacados:

Textura lujosa

Corte favorecedor

Combina con múltiples estilos

Blazer de sarga tipo esmoquin Michael Kors

Blazer Michael Kors

Para una noche con aire sofisticado y atrevido, esta blazer tipo esmoquin resulta perfecta. Aporta fuerza al estilo y un toque masculino-femenino muy de moda. Póntela con unos pantalones de lentejuelas y una elegante camisola para crear un llamativo look de noche.

Destacados:

Elementos clásicos

Estructura que realza la silueta

Estilo sofisticado y elegante

Vestido entallado Morgan 3/4

Vestido entallado Morga

Si buscas elegancia discreta para una cena íntima o evento semi-formal, un vestido entallado de largo medio puede ser ideal. Aporta feminidad sin pasarse, y con los complementos adecuados —bolso pequeño, tacones— su look se eleva sin esfuerzo. Perfecto equilibrio entre sobriedad y estilo.

Destacados:

Corte favorecedor

Longitud versátil

Fácil de adaptar a distintos estilos

Con estas prendas tienes el armario listo para una Nochevieja con estilo, sea cual sea tu plan: cena formal, fiesta con amigos o cotillón improvisado. Solo necesitas una pieza protagonista —un traje bien cortado, un vestido de lentejuelas o un mono sofisticado— y el resto se adapta. ¡Recibe el 2026 con elegancia y confianza!